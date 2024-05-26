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«Хочется извиниться перед болельщиками за то, что не удалось добиться чемпионства». Смолов — о поражении от «Краснодара», своем будущем и подкастах

Смолов извинился перед болельщиками за поражение в Краснодаре
Микеле Антонов
Корреспондент
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Федор Смолов после поражения «Динамо» от «Краснодара» (0:1) в 30-м туре РПЛ.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Интервью форварда «Динамо» после окончания сезона.

— Что не удалось в матче с «Краснодаром»? — первый вопрос Федору Смолову.

— Наверное, «Краснодар» по делу победил. Поздравляю соперника со вторым местом. С нашей же стороны... Сожалею, что так все произошло, потому что мы были хозяевами положения, все зависело от нас в этом туре. Но не получилось даже сыграть вничью.

&laquo;Краснодар&raquo; обыграл &laquo;Динамо&raquo; (1:0) и&nbsp;стал вторым в&nbsp;РПЛ. Золотой матч в Краснодаре стал серебряным. «Быки» обыграли «Динамо» и помогли «Зениту» стать чемпионом

— Каким был настрой? На игру от отеля вас провожало столько болельщиков...

— Было очень приятно. Большое спасибо болельщикам, которые приехали поддержать нас, устроили такую овацию перед матчем возле отеля. Это придало невероятных эмоций. Понимали, насколько важный матч для клуба, сколько лет у «Динамо» не было золота. Хочется извиниться перед поклонниками клуба за то, что и на этот раз не удалось добиться чемпионства, которого мы сами очень сильно хотели.

Если постараться посмотреть шире, то третье место — как будто бы не так плохо. Но поскольку лидировали перед последним туром, конечно, эмоции неприятные. Абсолютное расстройство. Но такие матчи стоят того, чтобы их проживать. И даже негативный результат все равно станет опытом практически для всех игроков и для тренерского штаба. Будем стараться сделать все возможное, чтобы участие в решающих битвах стало обычным исходом сезона.

Федор Смолов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Что с вашим будущим, обсуждали ли уже продление контракта?

— Обсуждали, но конкретику оставили до завершения чемпионата. Поэтому пока без новостей.

— Уже спланировали отпуск?

— Да. Хочется дочку вывезти на море.

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— В конце сезона вы стали ведущим подкастов. Как пришли к этому?

— Примером стала американская лига НБА, где многие ребята практикуют подкасты параллельно со своей спортивной карьерой. Вот и подумал — почему бы не попробовать.

— Вашими гостями были хоккеист Илья Ковальчук, телеведущий Владимир Маркони. Выбирали по дружбе?

— Конечно, да. У меня много знакомых знаменитых ребят, поэтому и подумал, что может получиться что-то стоящее.

Федор Смолов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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«Динамо» вышло играть на ничью. Так чемпионами не становятся!» Мнение Газзаева
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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