Защитник Насыров и нападающий Шитов проходят медосмотр перед переходом в «Торпедо»

Как стало известно «СЭ», защитник Исламжан Насыров и нападающий Виталий Шитов проходят медосмотр в Лужниках перед подписанием контрактов с «Торпедо».

Оба футболиста прошлый сезон провели в аренде «Тюмени». 26-летний Насыров, права на которого принадлежат «Родине», сыграл 23 матча в Кубке России и первой лиге, забив 1 гол.

21-летний Шитов в сезоне-2023/24 провел за «Тюмень» 32 матча, забив 5 мячей и отдав 3 голевые передачи. Его контракт со «Спартаком» действует до лета 2026 года.