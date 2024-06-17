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Горшков прибудет на сбор «Крыльев Советов» 24 июня

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Защитники «Крыльев Советов» Юрий Горшков и Александр Солдатенков присоединятся на подготовительный сбор самарской команды в понедельник, 24 июня.

«Горшков и Солдатенков отсутствуют, потому что были в расположении национальной сборной. 24 июня они присоединятся к команде. Остальные игроки все на месте», — приводит слова спортивного директора клуба Сергея Корниленко ТАСС.

Горшков и Солдатенков приняли участие в товарищеском матче против сборной Белоруссии (4:0). Горшков провел на поле все 90 минут, а Солдатенков вышел на замену на 78-й минуте.

В прошлом сезоне «Крылья Советов» заняли девятое место в таблице РПЛ.

Источник: ТАСС
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Александр Солдатенков
Юрий Горшков
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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 2 : 1
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Краснодар – Динамо
 1 : 0
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
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Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
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Джон Кордоба

Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 16
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Константин Тюкавин

Динамо

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Маркус Вендел

Зенит

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да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
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