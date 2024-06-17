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Сегодня, 12:30

Агент Прохина заявил о возвращении защитника в «Ростов»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Василий Голяна, представляющий интересы защитника Данилы Прохина, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Данила возвращается в «Ростов», арендное соглашение с «Оренбургом» завершилось. Пока ведем диалог о будущем игрока. Мы обсуждаем различные варианты», — сказал Голяна «СЭ».

Прохин сезон-2023/24 провел в «Оренбурге». Он сыграл 12 матчей и не отметился голевыми действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро. Права на футболиста принадлежат «Ростову». Контракт 23-летнего защитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Данила Прохин
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Ростов
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5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
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 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
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 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
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 Факел 30 7 11 12 22-31 32
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 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
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 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
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