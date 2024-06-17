Месси отклонил предложение «Аль-Хиляля», по которому мог заработать 1,4 миллиарда евро

Президент «Аль-Хиляля» Анмар Аль Хаили рассказал о неудачных переговорах с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

Клуб из Саудовской Аравии пытался подписать форварда летом 2023 года, когда тот уходил из «ПСЖ».

«Мы контактировали с Месси, когда у него заканчивался контракт с парижанами. Мы предложили Лионелю 1,4 миллиарда евро, но он отказался, потому что его семья хотела переехать в Америку. Удивительно, что футболист отклонил такое предложение ради семьи. Он попытался убедить родных, но без колебаний отказался. Мы уважаем это, потому что семья важнее денег», — приводит NIBC слова Аль Хаили.

В июле 2023 года Месси перешел в американский «Интер Майами» на правах свободного агента. За год в клубе форвард забил 25 голов и сделал 16 результативных передач в 29 матчах во всех турнирах. Вместе с «Интер Майами» аргентинец выиграл Кубок лиг.

36-летний Месси — рекордсмен по числу полученных «Золотых мячей». Футболист 8 раз получал награду, которую вручают лучшему футболисту года в мире.