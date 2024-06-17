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Сегодня, 12:30

Стадион «Центральный» в Казани останется запасным полем для «Рубина» в РПЛ

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Председатель Комитета физической культуры и спорта Исполнительного комитета Казани Линар Гарипов в интервью «СЭ» заявил, что стадион «Центральный» в Казани сохраняет лицензию на проведение матчей РПЛ, несмотря на сокращение числа зрительских мест с 25 тысяч до 14 900 в рамках реконструкции при подготовке к Играм БРИКС.

«Мы с коллегами из РПЛ прорабатывали все моменты, на этом стадионе не только «Рубин» играл. Здесь уже запланированы на это лето сборы команды «Крылья Советов», они у нас будут регулярно. На «Центральном» уже точно будет играть «Рубин-2», прорабатывается вопрос, чтобы и наша новая команда «Сокол» здесь играла. Поэтому стадион у нас живой, постоянно используется. В следующем году здесь пройдет чемпионат страны по легкой атлетике. Мы и раньше его активно использовали, а с обновлением будем еще активнее.

 
Стадион &laquo;Центральный&raquo; после реконструкции принимает соревнования на&nbsp;Играх БРИКС. «Таких условий в стране почти нет». «Центральный» стадион в Казани сохранил вид на кремль и приобрел консульство Чечни

Домашний стадион «Рубина» — это, конечно, «Ак Барс Арена», здесь спору нет. И все-таки иметь второй стадион также полезно, к тому же уникальность нашего стадиона в том, что здесь в двух шагах от него есть легкоатлетический манеж. Беговые дорожки как на самом стадионе, так и в манеже, и все напротив друг друга... Это уникальное сочетание, как говорят спортсмены, дорогого стоит. Разве что в Краснодаре где-то еще такая инфраструктура, это уровень Олимпиады, любые соревнования здесь можно проводить спокойно», — сказал Гарипов.

В рамках Игр БРИКС на стадионе «Центральный» проходил турнир по легкой атлетике.

РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
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