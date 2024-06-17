Трансфер защитника «Крыльев Советов» Горшкова может обойтись «Спартаку» дороже 300 миллионов рублей

«Спартак» ведет переговоры по покупке защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, помимо суммы отступных в размере 120 миллионов рублей, московскому клубу нужно будет заплатить больше 100 миллионов рублей подъемных самому 25-летнему россиянину и столько же — агентских.

Горшков выступает за «Крылья Советов» с августа 2020 года. В сезоне-2023/24 футболист забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 34 матчах за самарцев во всех турнирах.