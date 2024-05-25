«Зенит» повторил два отечественных рекорда, Семак превзошел Романцева по сумме чемпионств
Сине-бело-голубые, обыграв на «Газпром Арене» «Ростов» (2:1), воспользовались осечкой «Динамо» против «Краснодара» и в шестой раз подряд завоевали золотые медали. Это чемпионство стало для «Зенита» десятым в российской истории. По числу побед в турнире питерцы сравнялись со «Спартаком», который за последние 23 года взял всего один титул. Шесть раз лучшим становился ЦСКА, трижды — «Локо», дважды — «Рубин», однажды — «Спартак-Алания».
Шестилетняя победная серия команды Сергея Семака — повторение лучшего результата за всю историю отечественного футбола. Только «Спартак» конца 1990-х — начала 2000-х дольше не опускался ниже первого места — шесть лет. В советской истории рекорд делили ЦДКА 1940-х и киевское «Динамо» 1960-х, которые выигрывали трофей в трех сезонах кряду.
Всего во второй раз «Зенит» гарантировал себе чемпионство по итогам последнего тура. Впервые подобное случалось в 2007 году, когда решающей стала минимальная победа над «Сатурном» в Раменском. При Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаше и в предыдущие годы работы Семака сине-бело-голубые не доводили дело до финишной прямой и минимум два матча играли в статусе чемпионов.
Кроме того, «Зенит» сломал историческую традицию, согласно которой лидер перед последним туром никогда не покидал первую строчку и тем более не опускался на третье место, как «Динамо» — 2023/24. В 1996 и 2002 годах догоняющие брали золото, правда, по итогам «золотого» матча.
Для главного тренера питерцев Сергея Семака, возглавившего команду после сезона-2017/18, нынешнее золото оказалось шестым подряд. По числу титулов 48-летний специалист вышел на второе место, еще дальше оторвавшись от Валерия Газзаева. Чаще в российской истории успеха добивался только Олег Романцев — восемь раз.
Зато по сумме чемпионских титулов Семак, выигравший пять чемпионатов в качестве игрока, вышел на первое место в истории отечественного футбола. В копилке Сергея Богдановича уже 11 золотых медалей — одна с ЦСКА, две с «Рубином» и восемь с «Зенитом» (две игроцких и шесть тренерских). Занимающий второе место Олег Романцев дважды был чемпионом СССР (по разу как игрок и как тренер) и восемь раз чемпионом России. Тройку еще долго будут замыкать Михаил Якушин и Валерий Лобановский. Правда, многолетний тренер киевского «Динамо» к девяти советским триумфам добавил пять украинских.
Суммарно в тренерской копилке Семака числится 11 трофеев — шесть чемпионств, четыре Суперкубка и один Кубок. По общему числу турниров, выигранных с российскими командами, специалист делит второе место с Олегом Романцевым и Валерием Газзаевым. Выше только Юрий Семин, главный тренер «Зенита» может догнать его уже 2 июня, если справится в финале Кубка с «Балтикой».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4