«Ростов» подпишет контракт с Кучаевым по схеме «1+2»
«Ростов» достиг договоренности о трансфере полузащитника Константина Кучаева, сообщает «РБ Спорт».
По данным источника, 26-летний россиянин перейдет в команду на правах свободного агента и подпишет контракт по схеме «1+2».
Первую часть сезона-2023/24 Кучаев провел в ЦСКА, во второй половине сезона футболист выступал за «Пари НН» на правах аренды.
Хавбек сделал 1 результативную передачу в 26 матчах во всех турнирах в прошлом сезоне.
Источник: РБ Спорт
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|56
|
3
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|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
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|30
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|11
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|52-38
|53
|
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|
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|
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|30
|7
|10
|13
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|31
|
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|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
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|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
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|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
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30 тур
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4
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