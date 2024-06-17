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Сегодня, 02:27

«Ростов» подпишет контракт с Кучаевым по схеме «1+2»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Константин Кучаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Ростов» достиг договоренности о трансфере полузащитника Константина Кучаева, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, 26-летний россиянин перейдет в команду на правах свободного агента и подпишет контракт по схеме «1+2».

Первую часть сезона-2023/24 Кучаев провел в ЦСКА, во второй половине сезона футболист выступал за «Пари НН» на правах аренды.

Хавбек сделал 1 результативную передачу в 26 матчах во всех турнирах в прошлом сезоне.

Источник: РБ Спорт
Константин Кучаев
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
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