«Ростов» подпишет контракт с Кучаевым по схеме «1+2»

«Ростов» достиг договоренности о трансфере полузащитника Константина Кучаева, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, 26-летний россиянин перейдет в команду на правах свободного агента и подпишет контракт по схеме «1+2».

Первую часть сезона-2023/24 Кучаев провел в ЦСКА, во второй половине сезона футболист выступал за «Пари НН» на правах аренды.

Хавбек сделал 1 результативную передачу в 26 матчах во всех турнирах в прошлом сезоне.