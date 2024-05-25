Акинфеев отправил Гончаренко в стыки, «Балтика» вылетела из РПЛ. Яркая развязка борьбы за выживание
Сезон 2023/24 — один из лучших в истории РПЛ. Однако из-за блистательной чемпионской гонки для многих за фокусом внимания осталась интрига в борьбе за выживание. А там сюжет завернулся огого какой — сразу пять команд стояли на вылет, и ни одного очного матча между рискующими улететь в первую лигу или стыковые матчи. «Сочи» после поражения от «Краснодара» потерял все шансы остаться в вышке, а вот для «Урала», «Оренбурга», «Факела», «Пари НН» и «Балтики» интриг висела до последнего.
ЦСКА — «Урал»
У команды Виктора Гончаренко страха прямого вылета не было. Победа над ЦСКА в гостях гарантировала сохранение прописки. Устроила екатеринбуржцев бы и ничья — при условии, что двое из трех конкурентов потеряют очки. Шансы сохранялись бы и в случае поражения, но до этого определенно лучше было бы не доводить.
Только, как оказалось, план по сдерживанию ЦСКА у Гончаренко не сработал. С первых же минут вратарю Мамину пришлось включать режим героя — Алексей не раз спас свою команду, но при соотношении владения 40-60 и 1-8 по ударам в створ удержать ворота сухими нереально сложно. Вот и «Урал» не выстоял и развалился перед перерывом — Давила и Мусаев в течение двух минут сделали счет 2:0.
К чести игроков «Урала», после перерыва на поле они вышли очень заряженными и начали генерировать моменты у ворот Акинфеева. Заработали даже пенальти, но продливший недавно контракт Игорь потащил удар с точки. Вообще Акинфеев доказал еще парой сейвов, что он в полном порядке. И отправил «Урал» в стыки выяснять отношения с «Акроном».
«Оренбург» — «Спартак»
У «Оренбурга» ситуация вырисовывалась очень схожая с «Уралом» — надо было обыгрывать московского гранда (только уже дома), чтобы обезопасить себя от стыковых матчей. В теории поражение от «Спартака» устроило бы команду Деограсии лишь в случае потерь очков «Уралом» и «Факелом».
Но на негативный исход оренбуржцы, очевидно, не настраивались. Хозяева весь первый тайм осаждали ворота Максименко и атаковали самыми разными способами — дальними ударами, через фланги и стандарты. «Спартак» был каким-то совсем вялым, ну а «Оренбург» спокойно мог забивать три уже в первом тайме, но у Максименко явно были другие планы на вечер. После перерыва красно-белые подуспокоили игру, хотя Максименко снова пришлось тащить после удара Мансильи. И даже защищать счет с кулаками, грязнейшим образом нарушая правила.
«Оренбург» старался забить, но главное — не пропустил и отстоял счет 0:0, который позволил удержаться на 12-м месте и избежать стыковых матчей. Спасение оформлено.
«Факел» — «Ахмат»
«Факел» — команда абсолютно домашняя, потому у воронежских болельщиков точно были надежды, что вопрос с сохранением прописки в РПЛ получится решить за счет победы над разогнавшимся на финише «Ахматом» — тогда при потере очков двумя из трех конкурентов в последнем туре удалось бы избежать даже стыковых матчей.
И грозненцы уже на 5-й минуте прочувствовали мощь воронежских трибун и опасность местных стандартов. Божин после углового перевисел в воздухе опекуна и кивком послал мяч в дальний угол. Правда, после этого обе команды успокоились. «Ахмат» за первый тайм лишь раз заставил Беленова понервничать. Сразу после 15-минутной паузы Евгений Марков сделал всё, чтобы успокоить нервы болельщиков. 2:0 при пассивной игре гостей, по сути, были гарантом итогового успеха. Воронежцы удержали нужный счет и точно остаются в РПЛ на следующий сезон!
«Крылья Советов» — «Пари НН»
Для нижегородцев, оказавшихся в зоне стыков, перед последним туром картина вырисовывалась более-менее ясная: в случае поражения и победы «Балтики» грозил прямой вылет, при победе — почти гарантированное сохранение места в элите, при ничьей — стыки.
И как будто последний вариант «Пари НН» вполне устраивал — команда в первом тайме не создавала даже полумоментов, зато при этом надежно действовала у своих ворот, допустив лишь одну опасную ситуацию (хорош оказался вратарь Нигматуллин, немного не повезло Салтыкову).
Зато после перерыва голы пошли — больше владевшие мячом «Крылья» закрепили преимущество благодаря голу своего лидера Гарре, но нижегородцы не собирались сдаваться, и Зе Турбо роскошным дальним ударом сравнял счет. Конечно, «Пари НН» хотел победить, ведь это позволяло команде избежать стыков. Но итоговая ничья не стала катастрофой — команда сыграет с тульским «Арсеналом» в стыковых матчах.
«Балтика» — «Локомотив»
У команды Сергея Игнашевича положение изначально было самое тяжелое — шансы спастись оставались только через стыковые матчи, да и для попадания в них необходимо было не только обыгрывать «Локомотив», но и надеяться на поражения «Факела» или «Пари НН».
И, когда уже на 8-й минуте мяч оказался в сетке ворот Латышонка, показалось, что вот и всё. Но балтийцы не собирались сдаваться и нагло полезли вперед, заставив потрудиться Лантратова. На 37-й даже забили, но ВАР отменил гол из-за небольшого офсайда.
Но после перерыва «Балтика» не сильно добавила. Да, в итоге забили «Локо», но пропустили два в ответ, проиграли 2:3 и попрощались с РПЛ. Жаль, в плане характера калининградцы точно оставили приятное впечатление.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4