Сенников: «Некоторые иностранцы пересидели в «Зените». Вендел и Клаудиньо могли бы играть в Европе»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением об иностранных футболистах «Зенита».

«На мой взгляд, некоторые иностранцы уже пересидели в «Зените». Если они хотят расти, прогрессировать, играть за сборную, то те же Вендел и Клаудиньо могли бы играть в европейском чемпионате. Нужно адекватное предложение, как когда-то поступило по Халку, тогда можно о чем-то говорить», — приводит Metaratings слова Сенникова.

«Зенит» в сезоне-2023/24 стал чемпионом России в шестой раз подряд.