Албанцы подрались с сербами на Евро. Немецкая полиция оцепила все бары. Подробности

Кто зачинщик?

Самая взрывоопасная афиша первого тура Евро-2024 — Сербия против Англии. Атмосфера накалилась задолго до встречи — британские медиа еще неделю назад раскрутили тему со злобными сербскими фанатами, идущими за головами англичан.

Писали, что Германию посетят самые отвязные ультрас Сербии — якобы представители балканских фирм несут ответственность за грабежи, убийства, похищения, изнасилования и даже владеют пыточной камерой на территории клуба «Партизан». Отдельно СМИ выделяли фигуру Ивана Богданова, известного как Иван Грозный — к приезду этого болельщика в Германию относились особенно осторожно.

Параллельно с британскими журналистами нервничали немецкие власти. Изначально матчу была выдана высокая степень риска, позднее ее изменили на «очень высокую». Параллельно полиция прорабатывала меры противодействия — личный состав на игре был увеличен до тысячи человек.

Надо отметить, что, несмотря на антисербские высказывания местных правоохранителей (они заявляли, что ожидают 500-600 агрессивных балканских гостей), реальные меры больше принимались против англичан. Так, специально для гостей из Великобритании (которых на матче ожидается около 40 тысяч) на стадионе в Гельзенкирхене заменили крепкий лагер на слабоалкогольный шенди. Позднее в полиции отметили, что фанатам предпочтительнее курить каннабис — тогда у властей будет меньше вопросов и опасений.

Уже перед матчем стало известно, что специально для игры будет создан особый отряд из нескольких человек, который будет отлавливать особо буйных болельщиков и сажать их в специально заготовленное помещение. Британские СМИ прозвали это место «пьяным танком» — по большому счету, он представляет из себя обычный спецприемник на несколько десятков человек.

Также немцы придумали для английских болельщиков кодовое слово — если поклонники «Трех львов» почувствуют опасность на стадионе или за его пределами, им достаточно будет сказать «Панама». Услышавший это офицер полиции или агент в штатском должен будет моментально эвакуировать такого человека из опасного места и принять меры для нормализации ситуации.

Но, несмотря на беспрецедентные меры безопасности, не все идет гладко. В соцсетях уже сообщают о первом столкновении в одном из баров Гельзенкирхена. Появилось даже видео — на нем видно, как неизвестные напали на сербских болельщиков, отдыхающих в заведении. Следом началась драка, участники перекидывались стульями, столами и бутылками, после чего напавшие спешно убежали.

По данным The Guardian, английские фанаты напали на сербов — на место почти моментально прибыли около 200 полицейских. Один из атаковавших серьезно пострадал, ему потребовалась медицинская помощь.

Фото Reuters

Однако информация о нападавших разнится. Telegram-канал OFNEWS утверждает, что зачинщиками были не англичане, а албанцы. Это подтверждает обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер из Германии: «Полиция оцепила все бары. Около часа назад там прошла массовая драка, но с неожиданными инициаторами — албанцами, чья сборная накануне играла в соседнем Дортмунде. Они «прыгнули» на сербов, те в долгу не остались. Полиция явно готова к любому развитию событий, поэтому дальнейшие столкновения в небольшом городе земли Северный Рейн — Вестфалия маловероятны».

Подробности инцидента специально для «СЭ» озвучил известный болельщик «Спартака» Николай Сурин:

«Где-то 30 албанцев, все в черных капюшонах, напали на паб, где собрались болельщики сборной Сербии. Думаю, что это все было подготовлено. Знали, что это сербский бар, собрали 30 человек и «прыгнули». Получили отпор. Приехала полиция, очень быстро все окружила. У всех смотрели костяшки пальцев — у кого были сбиты, оставили дальше разговаривать».

Матч Сербия — Англия состоится 16 июня в 22:00 по московскому времени.