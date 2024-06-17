Трансфер Ханкича в «Ростов» не сорвался

«Ростов» планирует завершить сделку по переходу вратаря «Ботева» Хидайета Ханкича, сообщает «РБ Спорт».

Ранее сообщалось о договоренности клубов по переходу вратаря — сумма трансфера составит 100 тысяч евро, стороны продолжают диалог по нюансам перехода.

29-летний Ханкич в сезоне-2023/24 провел за «Ботев» 25 матчей во всех турнирах и пропустил 21 мяч.