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Песьяков рассказал повлияла ли жена на его переход в «Крылья Советов»

Виктория Кравченко
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Голкипер «Крыльев Советов» и сборной России Сергей Песьяков рассказал, повлияла ли супруга Ксения на его переход в самарский клуб.

Песьяков отказался продлевать контракт с «Ростовом» и покинул клуб по окончании сезона-2023/24.

— Ха-ха! Все-таки причем. Полин, что мне мама говорила?

— Дочь Песьякова: Пап, она не просто говорила! (падает на колени и складывает руки). Вот так просила! Мечтала переехать!

— На сколько процентов жена повлияла на переезд?

— Дочь Песьякова: На 99%!

— Не-е, дочь, папа же тоже что-то решает в семье! Вклад жены — 35%. Но есть еще и мои 20% — вот тебе и 55 процентов против 45 за переезд!

— У вас и на аватарке в вотсапе фотка жены. Серега Песьяков — каблук?

— Все, кто тебе скажет обратное — обманут!

— Ха-ха.

— Про фото на аватарке — на самом деле, история из конфетно-букетного периода. Хотела взять меня на слабо: «А сможешь мою фотку поставить в вотсап?» — «Пф, изи катка! Поставил!» Потом обновил на другую ее фото. Бывает, переписываюсь с кентами, а им жены говорят: «Слышишь, а что за подруга у тебя там?!» — цитирует игрока «РБ Спорт».

Источник: https://sport24.ru/football/news-656965-futbolist-sbornoy-rossii-priznal-chto-on-podkabluchnik-vse-kto-skazhut-obratnoye-obmanut
Сергей Песьяков
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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