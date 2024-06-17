Песьяков рассказал повлияла ли жена на его переход в «Крылья Советов»

Голкипер «Крыльев Советов» и сборной России Сергей Песьяков рассказал, повлияла ли супруга Ксения на его переход в самарский клуб.

Песьяков отказался продлевать контракт с «Ростовом» и покинул клуб по окончании сезона-2023/24.

— Ха-ха! Все-таки причем. Полин, что мне мама говорила?

— Дочь Песьякова: Пап, она не просто говорила! (падает на колени и складывает руки). Вот так просила! Мечтала переехать!

— На сколько процентов жена повлияла на переезд?

— Дочь Песьякова: На 99%!

— Не-е, дочь, папа же тоже что-то решает в семье! Вклад жены — 35%. Но есть еще и мои 20% — вот тебе и 55 процентов против 45 за переезд!

— У вас и на аватарке в вотсапе фотка жены. Серега Песьяков — каблук?

— Все, кто тебе скажет обратное — обманут!

— Ха-ха.

— Про фото на аватарке — на самом деле, история из конфетно-букетного периода. Хотела взять меня на слабо: «А сможешь мою фотку поставить в вотсап?» — «Пф, изи катка! Поставил!» Потом обновил на другую ее фото. Бывает, переписываюсь с кентами, а им жены говорят: «Слышишь, а что за подруга у тебя там?!» — цитирует игрока «РБ Спорт».