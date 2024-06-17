Нападающий Шуманский приехал на медосмотр для завершения перехода в ЦСКА

Нападающий «Ариса» Артем Шуманский приехал на медосмотр в клинику в Лужниках для перехода в ЦСКА. Передает корреспондент «СЭ».

Ранее издание 24SportsCY сообщило, что сумма трансфера составит чуть более 1,5 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 19-летний игрок провел за «Арис» 17 матчей, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermerkt оценивает стоимость белорусского игрока в 400 тысяч евро.