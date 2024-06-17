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Сегодня, 10:54

Песьяков признался, что жалеет о шутке про миллиарды от «Зенита» после матча с «Ростовом»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков в разговоре с «СЭ» признался, что жалеет о сказанном после матча «Ростова» с «Зенитом» в 30-м туре РПЛ (1:2).

Вскоре после завершения встречи некоторые болельщики начали оскорблять Песьякова за его результативную ошибку, которая привела к чемпионству сине-бело-голубых. Вратарь иронично ответил, что «никак не может потратить миллиарды от «Зенита» за пропущенный гол.

— Встретил Безрукова в Ростове, сказал, я тебя понимаю, брат.

— Вопрос про миллиарды, не жалеете, что сказали это?

— Да нет, такой хейт, резонанс, понятное дело, жалеешь. Но я опять же повторюсь, можно сказать, процитировал комментарий и дал свой на него, все (смеется). Мне кажется, достаточно безобидно. Но в нынешних реалиях не знаю, не мне судить, — сказал Песьяков.

В летнее трансферное окно Песьяков перешел в «Крылья Советов» на правах свободного агента. Голкипер защищал ворота «Ростова» с лета 2017 года.

Сергей Песьяков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
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Горшков прибудет на сбор «Крыльев Советов» 24 июня

Песьяков рассказал о реакции РФС на шутку про миллиарды от «Зенита»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
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Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 16
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Константин Тюкавин

Динамо

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Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
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Виктор Александров

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Кирилл Гоцук

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