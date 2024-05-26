Булыкин: «Динамо» вышло на матч с «Краснодаром» с какой-то опаской»

Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин высказал мнение, что бело-голубые не вышли играть на ничью в матче 30-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

«Ни один тренер, ни один футболист не будет играть на ничью. Все хотят хорошо сыграть, поэтому «Динамо» вышло с какой-то опаской, но просто не получилось. «Краснодар» был поинтереснее, повеселее, и наверное, за счет болельщиков поэмоциональнее», — приводит Vprognoze.ru слова Булыкина.

Из-за поражения в Краснодаре «Динамо» завершило чемпионат на третьем месте. Бело-голубым было достаточно не проиграть, чтобы выиграть золото РПЛ.

Чемпионом России в шестой раз подряд стал «Зенит», на второй строчке — «Краснодар».