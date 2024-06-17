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Сегодня, 12:39

Бизнесмен Садыгов: «Химки» не будут инициатором расставания с Талалаевым. Если только он сам"

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Андрей Талалаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бизнесмен Туфан Садыгов, поддерживающий «Химки», прокомментировал «СЭ» ситуацию с главным тренером команды Андреем Талалаевым. Ранее появилась информация, что специалист покинет свой пост из-за разногласий с руководством клуба.

— Что вы хотите узнать? Могу сказать одно. На сегодняшний день Талалаев в штате, работает в «Химках». Вот и все. А по всем остальным вопросам вам лучше обратиться к гендиректору.
— То есть в ближайшее время клуб объявит какое-то решение?
— Ну я же не функционер клуба. Решений не принимаю.
— Однако писали, что у Талалаева возникли разногласия именно с вами, так как вы хотели пригласить в команду Дзюбу.
— У меня никаких разногласий с ним не возникло. А по поводу Дзюбы или Заболотного... Это прерогатива тренерского штаба. Следите за информацией. Кто на сборы повезет команду, тот и будет главным тренером.
— Но не Талалаев?
— Не могу сказать. Сейчас он главный тренер. У него соглашение по схеме — 3+2. «Химки» не будут инициатором расторжения контракта. Если только сам Андрей захочет... А по поводу Дзюбы, думаю, он найдет себе команду.
— Но вы бы хотели видеть его в «Химках»?
— А кто бы не хотел видеть такого игрока у себя? Я был бы точно «за».

«Химки» по итогам сезона-2023/24 заняли первое место в первой лиге и напрямую вышли в РПЛ. Контракт Талалаева с подмосковным клубом рассчитан до декабря 2027 года.

Андрей Талалаев. Увольнение Талалаева — классика от «Химок». Как же мы скучали!

Андрей Талалаев
РПЛ
ФК Химки
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
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Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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