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Сегодня, 17:00

Кассьерра — лучший футболист сезона по оценкам «СЭ». Топ-20 игроков и символическая сборная

Кассьерра стал лучшим футболистом сезона по оценкам «СЭ»
Гоша Чернов
Корреспондент
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Футболисты Константин Тюкавин, Матео Кассьерра и Эдуард Сперцян
Константин Тюкавин, Матео Кассьерра и Эдуард Сперцян.
Сильнейшие футболисты лиги.

Как чемпионская гонка в этом сезоне вышла увлекательной, так и спор лучших по оценкам «СЭ». Лидер менялся чуть ли не после каждого тура.

На старте сезона: Тикнизян, Гарре, Чалов, Салтыков, Соболев. Затем попеременно выходили вперед Вендел и Кассьерра. В 25-м туре «царем горы» стал Кордоба, потом Сперцян, за два тура до финиша — Глушенков, вслед за которым расположился Тюкавин. Казалось, именно два россиянина разыграют звание лучшего по оценкам «СЭ», но пента-трик Кассьерры в ворота «Ахмата» оказался решающим аргументом от колумбийца. И позволил ему не только стать лучшим бомбардиром, но и первым по системе «гол+пас» при одинаковом числе баллов с Тюкавиным — 24.

Итоговый чарт топ-20 лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:

Итоговый чарт топ-20 лучших футболистов РПЛ-2023/24

1. Матео Кассьерра («Зенит») — 6,39 (средняя оценка «СЭ» за чемпионат)

Лучший бомбардир чемпионата России — забил 21 гол и с отрывом выиграл снайперскую гонку РПЛ. В 29-м туре оформил первый пента-трик чемпионата в XXI веке.

2. Максим Глушенков («Локомотив») — 6,38

Лучший ассистент чемпионата России: отдал 16 результативных передач и повторил рекорды Дмитрия Лоськова и Халка по голевым пасам за один чемпионат.

3. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,33

Мозг серебряной команды «Краснодара»: при Владимире Ивиче действовал глубже, чем обычно, но и из той позиции отлично управлял игрой черно-зеленых. За сезон забил 11 голов и отдал 4 голевые передачи.

Сергей Семак празднует с&nbsp;игроками &laquo;Зенита&raquo; победу в&nbsp;чемпионате России после матча с &laquo;Ростовом&raquo;. Тяжелое золото Семака. «Зениту» нужно меняться, чтобы стать чемпионом на столетие

4. Константин Тюкавин («Динамо») — 6,32

Долгое время шел в лидерах РПЛ по системе «гол плюс пас», но в последнем туре уступил первое место Кассьерре — 24 против 25 голевых действий. Однако динамовец все равно провел выдающийся сезон. В восьми матчах подряд не уходил с поля без результативных действий — лучший показатель в лиге.

5. Джон Кордоба («Краснодар») — 6,30

Колумбиец — одна из главных причин того, почему «Краснодар» до последних секунд чемпионата сохранял шансы на золото. Был стабилен, забил 15 голов.

6. Вендел («Зенит») — 6,26

Неровный сезон бразильца: из-за загула Вендел пропустил его старт, но в тех матчах, когда играл хотя бы на 50 процентов возможностей, выглядел солидно. Свой максимум показывал изредка, но и в таком состоянии превосходил подавляющее большинство конкурентов по позиции.

7. Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА) — 6,24

Стал не только одним из главных открытий сезона, но и одним из его лучших футболистов. Раскрасил атаку ЦСКА, забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

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8. Дуглас Сантос («Зенит») — 6,21

Капитан и теперь уже пятикратный чемпион России по традиции выполнял гигантский объем работы в защите и сменил за сезон несколько позиций.

9. Клаудиньо («Зенит») — 6,18

Не всегда проводил яркие матчи, но в нужный момент часто включался. Набрал 12 очков по системе «гол плюс пас».

10. Бителло («Динамо») — 6,13

Был самой дорогой покупкой лета в РПЛ: «Динамо» заплатило за бразильца 10 миллионов евро. Уже отработал значительную часть вложенных средств: забил восемь голов за чемпионат и принес «Динамо» бронзу.

В символической сборной — три представителя «Зенита», по два — «Краснодара» и «Динамо», по одному — «Спартака», «Ростова», ЦСКА и «Локомотива».

Символическая сборная РПЛ по средним оценкам «СЭ»
Лучшие вратари чемпионата России-2023/24 по оценкам «СЭ»
Лучшие защитники чемпионата России-2023/24 по оценкам «СЭ»
Лучшие полузащитники чемпионата России-2023/24 по оценкам «СЭ»

Лучшие Нападающие чемпионата России-2023/24 по оценкам «СЭ»
Джон Кордоба
Матео Кассьерра
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
Константин Тюкавин
Максим Глушенков
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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