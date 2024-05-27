Кассьерра — лучший футболист сезона по оценкам «СЭ». Топ-20 игроков и символическая сборная
Как чемпионская гонка в этом сезоне вышла увлекательной, так и спор лучших по оценкам «СЭ». Лидер менялся чуть ли не после каждого тура.
На старте сезона: Тикнизян, Гарре, Чалов, Салтыков, Соболев. Затем попеременно выходили вперед Вендел и Кассьерра. В 25-м туре «царем горы» стал Кордоба, потом Сперцян, за два тура до финиша — Глушенков, вслед за которым расположился Тюкавин. Казалось, именно два россиянина разыграют звание лучшего по оценкам «СЭ», но пента-трик Кассьерры в ворота «Ахмата» оказался решающим аргументом от колумбийца. И позволил ему не только стать лучшим бомбардиром, но и первым по системе «гол+пас» при одинаковом числе баллов с Тюкавиным — 24.
Итоговый чарт топ-20 лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:
1. Матео Кассьерра («Зенит») — 6,39 (средняя оценка «СЭ» за чемпионат)
Лучший бомбардир чемпионата России — забил 21 гол и с отрывом выиграл снайперскую гонку РПЛ. В 29-м туре оформил первый пента-трик чемпионата в XXI веке.
2. Максим Глушенков («Локомотив») — 6,38
Лучший ассистент чемпионата России: отдал 16 результативных передач и повторил рекорды Дмитрия Лоськова и Халка по голевым пасам за один чемпионат.
3. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,33
Мозг серебряной команды «Краснодара»: при Владимире Ивиче действовал глубже, чем обычно, но и из той позиции отлично управлял игрой черно-зеленых. За сезон забил 11 голов и отдал 4 голевые передачи.
4. Константин Тюкавин («Динамо») — 6,32
Долгое время шел в лидерах РПЛ по системе «гол плюс пас», но в последнем туре уступил первое место Кассьерре — 24 против 25 голевых действий. Однако динамовец все равно провел выдающийся сезон. В восьми матчах подряд не уходил с поля без результативных действий — лучший показатель в лиге.
5. Джон Кордоба («Краснодар») — 6,30
Колумбиец — одна из главных причин того, почему «Краснодар» до последних секунд чемпионата сохранял шансы на золото. Был стабилен, забил 15 голов.
6. Вендел («Зенит») — 6,26
Неровный сезон бразильца: из-за загула Вендел пропустил его старт, но в тех матчах, когда играл хотя бы на 50 процентов возможностей, выглядел солидно. Свой максимум показывал изредка, но и в таком состоянии превосходил подавляющее большинство конкурентов по позиции.
7. Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА) — 6,24
Стал не только одним из главных открытий сезона, но и одним из его лучших футболистов. Раскрасил атаку ЦСКА, забил четыре гола и отдал семь результативных передач.
8. Дуглас Сантос («Зенит») — 6,21
Капитан и теперь уже пятикратный чемпион России по традиции выполнял гигантский объем работы в защите и сменил за сезон несколько позиций.
9. Клаудиньо («Зенит») — 6,18
Не всегда проводил яркие матчи, но в нужный момент часто включался. Набрал 12 очков по системе «гол плюс пас».
10. Бителло («Динамо») — 6,13
Был самой дорогой покупкой лета в РПЛ: «Динамо» заплатило за бразильца 10 миллионов евро. Уже отработал значительную часть вложенных средств: забил восемь голов за чемпионат и принес «Динамо» бронзу.
В символической сборной — три представителя «Зенита», по два — «Краснодара» и «Динамо», по одному — «Спартака», «Ростова», ЦСКА и «Локомотива».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4