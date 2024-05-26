«Ростов» объявил об уходе Сергея Песьякова из клуба

Пресс-служба «Ростова» в социальных сетях объявила об уходе вратаря Сергея Песьякова.

35-летний голкипер выступал за желто-синих с 2017 года. В общей сложности игрок провел 182 матча за клуб и 50 раз отыграл на ноль.

В ходе профессиональной карьеры Песьяков выступал за ряд российских клубов: «Текстильщик», «Шинник», «Спартак», «Томь» и «Анжи».

В начале мая 2024 года появлялась информация о том, что вратарь может продолжить карьеру в «Крыльях Советов».