Интрига в РПЛ не хочет уходить. «Динамо» всего в одной победе от «Зенита»

В воскресенье питерцы потеряли два очка в Самаре, позволив бело-голубым приблизиться почти вплотную.

Чемпионская гонка в премьер-лиге не желает заканчиваться раньше времени. И осенью было несколько моментов, когда казалось, что «Зенит» двинется к четвертому подряд золоту в гордом одиночестве, но интрига вновь оживала. И теперь после слабой игры «Динамо» в дерби со «Спартаком», когда отрыв лидера вырос до пяти очков, вновь возникло ощущение, что дальше у сине-бело-голубых ждет легкая прогулка.

Однако нынешний сезон заслуживает того, чтобы было интересно на всех этажах лиги — от первого до последнего. Этот тур не стал исключением. Триллер «Локо» — ЦСКА, где все решилось в добавленное время. Зрелищная встреча в Туле, где «Арсенал» в первом тайме выглядел куда ярче «Динамо», но потом на полную развернулись Захарян, Фомин и Тюкавин.

Константин Тюкавин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Даже в нулевых ничьих хватало любопытного. Один отраженный Лантратовым пенальти от Юсупова чего стоит — «Сочи» потерял очки, пропустив на третье место армейцев. Команда Алексея Березуцкого вообще после возобновления сезона только побеждает, впечатляя новыми легионерами — Языджи, Карраскалем, Гбаменом. Они уже стали украшением РПЛ.

А разве выглядит потерянным «Краснодар», лишившийся всех иностранцев? После победы над «Уралом» молодые «быки» в драматичной и эмоциональной (два незасчитанных гола хозяев, попадание Промеса в штангу в самой концовке) встрече одолели в гостях и «Спартак», сотворив сенсацию.

Не меньшей неожиданностью стала и ничья «Крыльев» против «Зенита». Фаворит, казалось, дожал соперника на 86-й минуте после сумасшедшего удара Кругового, однако в добавленное время самарцы отыгрались! А голевую передачу отдал 17-летний Пиняев, словно подчеркивая, что у российского футбола есть будущее. Волжане доказали, что и команда Сергея Семака бывает уязвимой. Это ведь не шальная ничья — «Крылья» весь матч действовали на встречных курсах, вовсе не уповая на «автобус» у своих ворот.

Ну а главный вывод тура таков: российский футбол, пусть не переживает лучшие времена, но дарит вполне качественное зрелище даже на весенних промерзших полях. А с ожившей интригой в борьбе за чемпионство еще веселее. «Зенит» разделяет с «Динамо» всего три очка, с набравшим ход ЦСКА — шесть. Все самое интересное — впереди.