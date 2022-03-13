Интрига в РПЛ не хочет уходить. «Динамо» всего в одной победе от «Зенита»
Чемпионская гонка в премьер-лиге не желает заканчиваться раньше времени. И осенью было несколько моментов, когда казалось, что «Зенит» двинется к четвертому подряд золоту в гордом одиночестве, но интрига вновь оживала. И теперь после слабой игры «Динамо» в дерби со «Спартаком», когда отрыв лидера вырос до пяти очков, вновь возникло ощущение, что дальше у сине-бело-голубых ждет легкая прогулка.
Однако нынешний сезон заслуживает того, чтобы было интересно на всех этажах лиги — от первого до последнего. Этот тур не стал исключением. Триллер «Локо» — ЦСКА, где все решилось в добавленное время. Зрелищная встреча в Туле, где «Арсенал» в первом тайме выглядел куда ярче «Динамо», но потом на полную развернулись Захарян, Фомин и Тюкавин.
Даже в нулевых ничьих хватало любопытного. Один отраженный Лантратовым пенальти от Юсупова чего стоит — «Сочи» потерял очки, пропустив на третье место армейцев. Команда Алексея Березуцкого вообще после возобновления сезона только побеждает, впечатляя новыми легионерами — Языджи, Карраскалем, Гбаменом. Они уже стали украшением РПЛ.
А разве выглядит потерянным «Краснодар», лишившийся всех иностранцев? После победы над «Уралом» молодые «быки» в драматичной и эмоциональной (два незасчитанных гола хозяев, попадание Промеса в штангу в самой концовке) встрече одолели в гостях и «Спартак», сотворив сенсацию.
Не меньшей неожиданностью стала и ничья «Крыльев» против «Зенита». Фаворит, казалось, дожал соперника на 86-й минуте после сумасшедшего удара Кругового, однако в добавленное время самарцы отыгрались! А голевую передачу отдал 17-летний Пиняев, словно подчеркивая, что у российского футбола есть будущее. Волжане доказали, что и команда Сергея Семака бывает уязвимой. Это ведь не шальная ничья — «Крылья» весь матч действовали на встречных курсах, вовсе не уповая на «автобус» у своих ворот.
Ну а главный вывод тура таков: российский футбол, пусть не переживает лучшие времена, но дарит вполне качественное зрелище даже на весенних промерзших полях. А с ожившей интригой в борьбе за чемпионство еще веселее. «Зенит» разделяет с «Динамо» всего три очка, с набравшим ход ЦСКА — шесть. Все самое интересное — впереди.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|50-23
|45
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
|Краснодар
|20
|10
|5
|5
|33-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|1
|10
|27-27
|31
|
7
|Локомотив
|20
|8
|7
|5
|28-23
|31
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|25-21
|29
|
9
|Спартак
|21
|7
|5
|9
|23-30
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|21
|6
|5
|10
|19-31
|23
|
12
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
13
|Урал
|21
|4
|8
|9
|13-21
|20
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|
16
|Химки
|21
|2
|9
|10
|18-37
|15
|12.03
|14:00
|
Уфа – Н. Новгород
|0 : 0
|12.03
|16:30
|
Арсенал – Динамо
|1 : 4
|12.03
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|1 : 2
|13.03
|12:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 0
|13.03
|14:00
|
Химки – Сочи
|0 : 0
|13.03
|16:30
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|13.03
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|1 : 2
|14.03
|19:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|18
|1
|7