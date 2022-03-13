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Интрига в РПЛ не хочет уходить. «Динамо» всего в одной победе от «Зенита»

«Динамо» находится в трех очках от «Зенита» в турнирной таблице РПЛ
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Футболисты «Динамо» празднуют победу над «Арсеналом» в матче 21-го тура РПЛ.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Магомед Оздоев (слева) и Даниил Фомин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В воскресенье питерцы потеряли два очка в Самаре, позволив бело-голубым приблизиться почти вплотную.

Чемпионская гонка в премьер-лиге не желает заканчиваться раньше времени. И осенью было несколько моментов, когда казалось, что «Зенит» двинется к четвертому подряд золоту в гордом одиночестве, но интрига вновь оживала. И теперь после слабой игры «Динамо» в дерби со «Спартаком», когда отрыв лидера вырос до пяти очков, вновь возникло ощущение, что дальше у сине-бело-голубых ждет легкая прогулка.

13&nbsp;марта. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. РПЛ: «Крылья» сыграли вничью с «Зенитом», «Спартак» проиграл «Краснодару» и другие матчи 21-го тура

Однако нынешний сезон заслуживает того, чтобы было интересно на всех этажах лиги — от первого до последнего. Этот тур не стал исключением. Триллер «Локо» — ЦСКА, где все решилось в добавленное время. Зрелищная встреча в Туле, где «Арсенал» в первом тайме выглядел куда ярче «Динамо», но потом на полную развернулись Захарян, Фомин и Тюкавин.

Константин Тюкавин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Константин Тюкавин.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Даже в нулевых ничьих хватало любопытного. Один отраженный Лантратовым пенальти от Юсупова чего стоит — «Сочи» потерял очки, пропустив на третье место армейцев. Команда Алексея Березуцкого вообще после возобновления сезона только побеждает, впечатляя новыми легионерами — Языджи, Карраскалем, Гбаменом. Они уже стали украшением РПЛ.

Эдуард Сперцян. Самый хитрый штрафной сезона: Сперцян обманул Селихова, пробив под «стенкой»

А разве выглядит потерянным «Краснодар», лишившийся всех иностранцев? После победы над «Уралом» молодые «быки» в драматичной и эмоциональной (два незасчитанных гола хозяев, попадание Промеса в штангу в самой концовке) встрече одолели в гостях и «Спартак», сотворив сенсацию.

Не меньшей неожиданностью стала и ничья «Крыльев» против «Зенита». Фаворит, казалось, дожал соперника на 86-й минуте после сумасшедшего удара Кругового, однако в добавленное время самарцы отыгрались! А голевую передачу отдал 17-летний Пиняев, словно подчеркивая, что у российского футбола есть будущее. Волжане доказали, что и команда Сергея Семака бывает уязвимой. Это ведь не шальная ничья — «Крылья» весь матч действовали на встречных курсах, вовсе не уповая на «автобус» у своих ворот.

Ну а главный вывод тура таков: российский футбол, пусть не переживает лучшие времена, но дарит вполне качественное зрелище даже на весенних промерзших полях. А с ожившей интригой в борьбе за чемпионство еще веселее. «Зенит» разделяет с «Динамо» всего три очка, с набравшим ход ЦСКА — шесть. Все самое интересное — впереди.

Магомед Оздоев (слева) и Даниил Фомин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Магомед Оздоев (слева) и Даниил Фомин.
Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Судьба поняла: полностью русскому «Краснодару» три очка нужнее. «Быки» в гостях победили «Спартак»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 0 : 0
13.03 14:00
Химки – Сочи
 0 : 0
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
 1 : 2
14.03 19:00
Рубин – Ростов
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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