Все иностранные футболисты и тренеры клубов премьер-лиги: обновляется онлайн.

7 марта ФИФА опубликовала решение об изменении «Регламента по статусу и трансферам футболистов» и разрешила иностранным игрокам и тренерам клубов РПЛ и ФНЛ в одностороннем порядке приостановить действие своих контрактов до конца сезона-2021/22 (до 30 июня 2022 года). Эту опцию легионеры могут использовать при желании, если до 10 марта включительно не договорятся о расставании со своими работодателями в России или не заключат с ними иные соглашения.

В случае решения о приостановке контракта в РПЛ иностранные футболисты и тренеры могут продолжить сезон в любом зарубежном клубе и при этом будут свободны от каких-либо дисциплинарных санкций со стороны ФИФА. Окно для дозаявки игроков российских команд будет открыто до 7 апреля включительно.

Ниже — все легионеры 16 клубов РПЛ и их статус, если он меняется.

«Зенит»

Футболисты-легионеры: з. Деян Ловрен (Хорватия), з. Дуглас Сантос (Бразилия), п. Вендел (Бразилия), п. Вильмар Барриос (Колумбия), п. Клаудиньо (Бразилия), н. Малком (Бразилия), н. Юри Алберто (Бразилия).

Футболист-иностранец, не считающийся легионером: з. Нуралы Алип (Казахстан).

Тренеры-иностранцы: Виллиам де Оливейра (Бразилия/Россия), Анатолий Тимощук (Украина), Иван Карминати (Италия), Андреа Сканавино (Италия), Альберто Наварро (Испания).

Кто ушел: з. Ярослав Ракицкий (Украина).

Малком. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Спартак»

Футболисты-легионеры: з. Айртон (Бразилия), з. Самюэль Жиго (Франция), з. Максимилиано Кофрие (Бельгия), з. Виктор Мозес (Нигерия), п. Кристофер Мартинс (Люксембург), п. Квинси Промес (Нидерланды), н. Джордан Ларссон (Швеция), н. Шамар Николсон (Ямайка).

Тренеры-иностранцы: Паоло Ваноли (Италия), Марко Донадель (Италия), Марко Дзуккер (Италия), Джампьеро Ашенци (Италия), Андреа Бьянки (Италия).

Маркус Гисдоль. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Локомотив»

Футболисты-легионеры: з. Мачей Рыбус (Польша), п. Алексис Бека-Бека (Франция), н. Франсуа Камано (Гвинея), н. Джирано Керк (Голландия), н. Вильсон Изидор (Франция), н. Ян Кухта (Чехия).

Не играют: з. Пабло (Бразилия), з. Тин Едвай (Хорватия).

Футболист-иностранец, не считающийся легионером: п. Кирилл Зинович (Белоруссия).

Тренеры-иностранцы: Марвин Комппер (Германия/Франция), Саша Март (Австрия), Ремигиус Элерт (Германия/Польша), Лусио Мартинс Да Силва (Бразилия).

Кто ушел: гл. тр. Маркус Гисдоль (Германия), тр. Лутц Зибрехт (Германия).

«Рубин»

Футболисты-легионеры: з. Филип Уремович (Хорватия), з. Силвие Бегич (Хорватия), п. Хвича Кварацхелия (Грузия), п. Хван Ин Бом (Корея), п. Оливер Абильгор (Дания), п. Монтассар Тальби (Тунис), п. Андерс Дрейер (Дания), н. Сеяд Хакшабанович (Черногория).

Футболист-иностранец, не считающийся легионером: н. Виталий Лисакович (Белоруссия).

Тренер-иностранец: Хавьер Нойя (Испания).

«Сочи»

Футболисты-легионеры: з. Родригау (Бразилия), з. Ваня Дркушич (Словения), п. Викторьен Ангбан (Кот-д'Ивуар), п. Кристиан Нобоа (Эквадор), п. Ивелин Попов (Болгария), н. Матео Кассьера (Колумбия).

Тренер-иностранец: Петру Лазареску (Румыния).

Хердур Магнуссон. Дарья Исаев, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

ЦСКА

Футболисты-легионеры: з. Бруно Фукс (Бразилия), з. Хердур Магнуссон (Исландия), п. Яка Бийол (Словения), п. Юсуф Языджи (Турция), п. Жан-Филипп Гбамен (Кот-д'Ивуар), п. Хорхе Карраскаль (Колумбия), п. Хесус Медина (Парагвай), н. Чидера Эджуке (Нигерия).

Футболист-иностранец, не считающийся легионером: п. Бахтыер Зайнутдинов (Казахстан).

Тренеры-иностранцы: Григорий Бабаян (Казахстан/Армения), Дмитрий Крамаренко (Азербайджан/Россия), Райланд Морганс (Уэльс).

Иван Ордец. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Динамо»

Футболисты-легионеры: з. Фабиан Бальбуэна (Парагвай), з. Гильермо Варела (Уругвай), з. Диего Ласкальт (Уругвай), п. Никола Моро (Хорватия), п. Себастьян Шиманьски (Польша), н. Клинтон Нжи (Камерун).

Не играет: з. Иван Ордец (Украина).

Тренеры-иностранцы: Сандро Шварц (Германия), Волкан Булут (Германия/Турция), Хосе Пастор (Испания), Даниэль Фишер (Германия).

Кто ушел: тр. Андрей Воронин (Украина).

«Химки»

Футболисты-легионеры: з. Брайан Идову (Нигерия/Россия), з. Бруну Виана (Бразилия), з. Гиа Григалава (Грузия/Россия), п. Бесард Сабович (Швеция/Македония), п. Неманья Главчич (Сербия), п. Анвон Лоуренс (Нигерия), н. Дидье Ламкель Зе (Камерун).

Футболист-иностранец, не считающийся легионером: з. Захар Волков (Белоруссия).

Кто уехал: з. Филип Дагерстоль (Швеция).

«Ростов»

Футболисты-легионеры: п. Понтус Альмквист (Швеция), п. Армин Гигович (Швеция/Босния), п. Кэнто Хасимото (Япония), п. Магнус Кнудсен (Норвегия), н. Али Соу (Гамбия).

Футболисты-иностранцы, не считающиеся легионерами: п. Хорен Байрамян (Армения/Россия), п. Александр Селява (Белоруссия).

Не играют: з. Баштуш (Ангола), з. Деннис Хаджикадунич (Босния/Швеция).

Тренер-иностранец: Альваро Сайабера (Испания).

Гжегож Крыховяк. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Краснодар»

Футболисты-иностранцы, не считающиеся легионерами: з. Александр Мартынович (Белоруссия/Россия), п. Эдуард Сперцян (Армения/Россия).

Футболисты-легионеры, с которыми приостановлены контракты: з. Кристиан Рамирес (Эквадор), з. Хуниор Алонсо (Парагвай), з. Кайо (Бразилия), п. Реми Кабелла (Франция), п. Вандерсон Масиэл (Бразилия), Джон Кордоба (Колумбия), н. Эрик Ботхейм (Норвегия).

Не играет: п. Гжегож Крыховяк (Польша).

Кто ушел: гл. тр. Даниель Фарке (Германия), тр. Эдмунд Ример (Германия/Казахстан), тр. Крис Домогалла (Германия), тр. Кристофер Джон (Германия), п. Виктор Классон (Швеция).

«Ахмат»

Футболисты-легионеры: з. Зоран Нижич (Хорватия), з. Мирослав Богосавац (Сербия), з. Дарко Тодорович (Босния), п. Бернард Бериша (Косово), н. Мохамед Конате (Буркина-Фасо), н. Сенин Себай (Кот-д'Ивуар).

Футболист-иностранец, не считающийся легионером: п. Марат Быстров (Казахстан/Россия).

Кто ушел: п. Артем Полярус (Украина), тр. Станислав Гончаренко (Украина), тр. Павел Дубко (Украина).

Артем Полярус и Пабло. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Урал»

Футболисты-легионеры: з. Доминик Динга (Сербия), п. Рафал Аугустыняк (Польша), п. Лука Гагнидзе (Грузия), п. Даниэл Мишкич (Хорватия), п. Эрик Бикфалви (Румыния).

Тренер-иностранец: Иван Йовановски (Македония).

Кто ушел: в. Ярослав Годзюр (Украина), з. Денис Кулаков (Украина).

«Уфа»

Футболисты-легионеры: з. Боян Йокич (Словения), з. Неманья Милетич (Сербия), з. Боли Болинголи-Мбомбо (Бельгия), п. Филип Мрзляк (Хорватия), п. Остон Урунов (Узбекистан), п. Тиагу Родригес (Португалия), н. Эгаш Касинтура (Ангола), н. Дилан Ортис (Колумбия).

Футболист-иностранец вне заявки: з. Джемал Табидзе (Грузия).

Футболист-иностранец, не считающийся легионером: в. Антон Чичкан (Белоруссия).

«Арсенал»

Футболисты-легионеры: з. Урош Радакович (Сербия), п. Зурико Давиташвили (Грузия), п. Горан Чаушич (Сербия), п. Георги Костадинов (Болгария), п. Кингс Кангва (Замбия), н. Эванс Кангва (Замбия), н. Джордже Деспотович (Сербия).

Тренеры-иностранцы: Миодраг Божович (Черногория), Саша Петрович (Черногория/Сербия), Веско Стешевич (Черногория).

Кто ушел: з. Аксель Бьорнстрем (Швеция).

«Крылья Советов»

Футболисты-легионеры: з. Гленн Бейл (Нидерланды), з. Матео Барач (Хорватия), з. Фернандо Костанца (Бразилия/Италия).

Не играет: п. Дмитрий Иванисеня (Украина).

«Нижний Новгород»

Футболисты-легионеры: з. Лукас Масоэро (Аргентина), з. Анош Кечкеш (Венгрия), з. Иброгимхалил Юлдошев (Узбекистан), з. Иван Миладинович (Сербия), п. Ларс Олден (Норвегия), н. Ричи Эннин (Канада/Гана), н. Милсон (Ангола), н. Силвестр Игбун (Нигерия).