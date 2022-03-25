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ЭСК РФС: Левников правильно засчитал голы в ворота «Рубина» на 5-й и 11-й минутах матча с ЦСКА

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кирилл Левников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала верными решения главного арбитра матча 22-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Рубин» (6:1) Кирилла Левникова в эпизодах с голами в ворота гостей на 5-й и 11-й минутах, сообщает пресс-служба РФС. С обращением для оценки этих моментов в ЭСК обратился казанский клуб.

По эпизоду с первым голом армейцев в исполнении Юсуфа Языджи на 5-й минуте эксперты подтвердили: турецкий форвард в момент верховой передачи мяча ему партнером по команде не находился за линией вне игры, которая в данном эпизоде определялась по положению мяча, а не предпоследнего игрока обороняющейся команды, что и было подтверждено ВАР при проверке взятия ворот.

О моменте со вторым голом ЦСКА в исполнении Жана-Филиппа Гбамена на 11-й минуте эксперты сделали вывод, что контакт мяча с рукой полузащитника Хесуса Медины являлся ненаказуемым, так как игрок пытался убрать руку, направляя ее не к мячу, а от мяча, контакт произошел с точкой руки, очень близкой к телу, и футболист предварительно сыграл в мяч ногой. Учитывая тот факт, что не сам этот игрок после случайного контакта мяча с рукой забил мяч в ворота соперника, а его партнер по команде Гбамен, судья принял правильное решение засчитать взятие ворот, говорится в релизе РФС.

 
Эпизод в&nbsp;первом тайме матча 22-го тура РПЛ ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Рубин&raquo;. ЦСКА — «Рубин»: два первых гола армейцев засчитаны верно

 

Источник: https://www.rfs.ru/news/215510

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