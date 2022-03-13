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«Зенит» и «Крылья»: огненный финиш морозного матча. Семак теряет очки в Самаре

«Зенит» не сумел удержать победу в матче РПЛ с «Крыльями Советов»
Гоша Чернов
Корреспондент
13 марта. Самара. «Крылья Советов» — «Зенит» — 1:1. Матео Барач (в центре) попадает рукой по голове Артему Дзюбе.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Гол Матео Барача в добавленное время позволил «Крыльям Советов» уйти от поражения в матче с лидером РПЛ.

Непривычный холод

Главной проблемой матча для «Зенита» казался мороз. Лидеры премьер-лиги в этом году еще не играли при отрицательной температуре, а перед стартом встречи столбик термометра в Самаре опустился до десяти градусов ниже нуля. В команде пять бразильцев и колумбиец, которые всей бандой вышли в основе, так что опасения были. Юри Алберто, например, до февраля никогда не видел снега, и для него подобные условия вообще были в новинку.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
13 мар, 16:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
1:1
Зенит
Голы
Круговой, 86 (0:1), Барач, 90+1 (1:1)
Крылья Советов
Ломаев Солдатенков Горшков Костанца Бейл Барач Якуба (Пиняев, 80) Ежов (Липовой, 90) Глушенков (Игнатьев, 74) Зиньковский (Коваленко, 90) Сарвели (Цыпченко, 75)
Зенит
Кержаков Чистяков (Караваев, 64) Дуглас Сантос Круговой Барриос Вендел Клаудиньо Сутормин (Кузяев, 64) Юри Алберто (Мостовой, 87) Малком (Ерохин, 87) Дзюба (Сергеев, 74)
Предупреждения
Глушенков 70’, Костанца 84’, Цыпченко 90+7’  -  Клаудиньо 3’, Вендел 74’, Барриос 90+7’
Удаления
Вендел 90+6’ (вторая ж.к)
Судьи
Фролов (Москва) Елеференко (Москва) Миневич (Смоленск)
ВАР
Кукуян (Сочи) Стипиди (Краснодар)

Впрочем, сам Сергей Семак накануне привел разумный довод: «Поле одинаковое для всех — и для нас, и для «Крыльев». Если погода ухудшается, игра становится проще, созидать становится сложнее, но эти условия будут одинаковыми для обеих команд».

13&nbsp;марта. Самара. &laquo;Крылья Советов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Эпизод на&nbsp;9-й минуте встречи. «Крылья Советов» — «Зенит»: в пользу зенитовцев не назначен пенальти

Унылый первый тайм и травма Чистякова

И первый тайм доказал правоту главного тренера «Зенита». С конструированием атак возникали проблемы как у хозяев, так и у гостей. Сине-бело-голубые за 45 минут создали только один голевой момент, когда Вендел после рикошета чуть не забил издали, а у «Крыльев» вся острота исходила от Зиньковского — хавбек трижды попал в створ за первые 20 минут, хотя действительно опасным был лишь третий удар.

В остальном — морозная классика российского футбола. Друг с другом встречались зрелищные команды, которые традиционно много создают и склонны к комбинационному футболу, но черствое поле и колючий воздух серьезно повлияли на игру. Фолов было заметно выше среднего — футболисты часто корчились от боли, что логично, ведь на таком холоде любой стык ощущается сильнее. Не обошлось и без вынужденных замен: на 64-й минуте из-за повреждения поле пришлось покинуть Чистякову.

&laquo;Спартак&raquo; сыграет с &laquo;Краснодаром&raquo; в&nbsp;матче 21-го тура РПЛ. РПЛ: «Крылья» сыграли вничью с «Зенитом», «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи 21-го тура

Нехватка навесов

Как Сергей Семак, так и Игорь Осинькин обошлись без перестановок — стартовые составы команд вообще не изменились по сравнению с предыдущими встречами. Это означало, что оба соперника собирались играть в атаку. Но прославленное нападение «Крыльев» было инертно, если не считать стартового натиска Зиньковского. А у «Зенита» в схеме 3-4-3 не клеилась игра в короткий пас.

Семака давно критиковали за излишнюю любовь к подачам и навесам, но в матче с «Крыльями» их даже не хватало. В первом тайме «Зенит» совершил всего семь кроссов с флангов. Это очень мало для сине-бело-голубых: к примеру, за стартовые 45 минут встречи с «Рубином» команда Семака сделала 18 кроссов, с «Уфой» — 16.

13&nbsp;марта. Самара. Футболисты &laquo;Зенита&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Крыльев Советов&raquo;. «Крылья Советов» — «Зенит»: все голы матча

Сумасшедшая концовка

Тем удивительнее, что в перерыве никаких существенных тактических изменений тренеры не сделали. Поэтому и матч оставался блеклым. В таких случаях говорят, что игру вскроет гол, и Дзюба мог забить его на 59-й минуте, но промазал.

Только после вынужденной замены Чистякова «Зенит» перестроился на 4-4-1-1 и заиграл чуть активнее. Клаудиньо ушел на фланг из центра, а Юри Алберто — наоборот. Вернулся на поле и Кузяев, пропустивший рестарт чемпионата из-за проблем со здоровьем. Но и Осинькин ближе к концу матча сделал перестановки, которые в итоге повлияли на результат — именно замена опорника Якубы на атакующего хавбека Пиняева стала ключевой. «Крылья» даже при счете 0:0 с лидером РПЛ стремились убежать в атаку и добыть три очка.

Однако инициативу самарцев сбил Круговой. На 86-й минуте он получил мяч за пределами штрафной и выстрелил с левой ноги. Поразительная результативность Данила: в первых 34 матчах РПЛ за «Зенит» он не забивал вообще, а в последних двух отличился по разу.

Но если во встрече с «Уфой» гол Кругового оказался победным, то сейчас самарцы спаслись. Важную роль сыграл как раз Пиняев, который сделал навес на высоченного защитника Барача, и хорват сравнял счет.

Команды ожили только в концовке. И дело не только в двух голах, но и в увеличении числа моментов. После гола Барача «Крылья» едва не вырвали победу, а следом вторую желтую карточку получил Вендел. Жаль, что все 90 минут команды не могли играть так ярко, как в конце. «Зенит» спотыкается о «Крылья» и подпускает «Динамо» на расстояние трех очков.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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ФК Зенит
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