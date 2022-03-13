«Зенит» и «Крылья»: огненный финиш морозного матча. Семак теряет очки в Самаре

Непривычный холод

Главной проблемой матча для «Зенита» казался мороз. Лидеры премьер-лиги в этом году еще не играли при отрицательной температуре, а перед стартом встречи столбик термометра в Самаре опустился до десяти градусов ниже нуля. В команде пять бразильцев и колумбиец, которые всей бандой вышли в основе, так что опасения были. Юри Алберто, например, до февраля никогда не видел снега, и для него подобные условия вообще были в новинку.

Впрочем, сам Сергей Семак накануне привел разумный довод: «Поле одинаковое для всех — и для нас, и для «Крыльев». Если погода ухудшается, игра становится проще, созидать становится сложнее, но эти условия будут одинаковыми для обеих команд».

Унылый первый тайм и травма Чистякова

И первый тайм доказал правоту главного тренера «Зенита». С конструированием атак возникали проблемы как у хозяев, так и у гостей. Сине-бело-голубые за 45 минут создали только один голевой момент, когда Вендел после рикошета чуть не забил издали, а у «Крыльев» вся острота исходила от Зиньковского — хавбек трижды попал в створ за первые 20 минут, хотя действительно опасным был лишь третий удар.

В остальном — морозная классика российского футбола. Друг с другом встречались зрелищные команды, которые традиционно много создают и склонны к комбинационному футболу, но черствое поле и колючий воздух серьезно повлияли на игру. Фолов было заметно выше среднего — футболисты часто корчились от боли, что логично, ведь на таком холоде любой стык ощущается сильнее. Не обошлось и без вынужденных замен: на 64-й минуте из-за повреждения поле пришлось покинуть Чистякову.

Нехватка навесов

Как Сергей Семак, так и Игорь Осинькин обошлись без перестановок — стартовые составы команд вообще не изменились по сравнению с предыдущими встречами. Это означало, что оба соперника собирались играть в атаку. Но прославленное нападение «Крыльев» было инертно, если не считать стартового натиска Зиньковского. А у «Зенита» в схеме 3-4-3 не клеилась игра в короткий пас.

Семака давно критиковали за излишнюю любовь к подачам и навесам, но в матче с «Крыльями» их даже не хватало. В первом тайме «Зенит» совершил всего семь кроссов с флангов. Это очень мало для сине-бело-голубых: к примеру, за стартовые 45 минут встречи с «Рубином» команда Семака сделала 18 кроссов, с «Уфой» — 16.

Сумасшедшая концовка

Тем удивительнее, что в перерыве никаких существенных тактических изменений тренеры не сделали. Поэтому и матч оставался блеклым. В таких случаях говорят, что игру вскроет гол, и Дзюба мог забить его на 59-й минуте, но промазал.

Только после вынужденной замены Чистякова «Зенит» перестроился на 4-4-1-1 и заиграл чуть активнее. Клаудиньо ушел на фланг из центра, а Юри Алберто — наоборот. Вернулся на поле и Кузяев, пропустивший рестарт чемпионата из-за проблем со здоровьем. Но и Осинькин ближе к концу матча сделал перестановки, которые в итоге повлияли на результат — именно замена опорника Якубы на атакующего хавбека Пиняева стала ключевой. «Крылья» даже при счете 0:0 с лидером РПЛ стремились убежать в атаку и добыть три очка.

Однако инициативу самарцев сбил Круговой. На 86-й минуте он получил мяч за пределами штрафной и выстрелил с левой ноги. Поразительная результативность Данила: в первых 34 матчах РПЛ за «Зенит» он не забивал вообще, а в последних двух отличился по разу.

Но если во встрече с «Уфой» гол Кругового оказался победным, то сейчас самарцы спаслись. Важную роль сыграл как раз Пиняев, который сделал навес на высоченного защитника Барача, и хорват сравнял счет.

Команды ожили только в концовке. И дело не только в двух голах, но и в увеличении числа моментов. После гола Барача «Крылья» едва не вырвали победу, а следом вторую желтую карточку получил Вендел. Жаль, что все 90 минут команды не могли играть так ярко, как в конце. «Зенит» спотыкается о «Крылья» и подпускает «Динамо» на расстояние трех очков.