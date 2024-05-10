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Сегодня, 06:19

Тарханов: «Главная проблема ЦСКА в этом сезоне — это оборона»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА Александр Тарханов считает, что красно-синие теряют очки из-за нестабильной игры в обороне и проблем с реализацией.

«Безусловно, регулярная потеря очков на последних минутах отрицательно влияет на команду, может привести к эмоциональному и психологическому спаду. Нужно быть внутри команды, чтобы понимать, в чем конкретно причина и что с этим можно сделать. Главная проблема армейцев в этом сезоне — это оборона. Реализация тоже сильно хромает. Что касается Акинфеева, то, думаю, к нему вопросов нет — Игорь все еще очень надежен, выручает команду», — цитирует «РБ Спорт» Тарханова.

ЦСКА занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков в 27 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-akinfeev-vse-eshhe-ochen-nadezhen-problema-tsska-v-oborone/
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Тарханов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
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11.05 14:00
Рубин – Ростов
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11.05 16:30
Спартак – Краснодар
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Зенит – ЦСКА
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