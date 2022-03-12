В каком же порядке ЦСКА! Снова вырвал победу в концовке и прервал кошмарную серию с «Локо»
Полгода назад мы очень скептически воспринимали назначение Алексея Березуцкого и, казалось, логично критиковали боссов ЦСКА. Осенний перформанс подтверждал опасения — к декабрю армейцы делили место в шестерке с «Крыльями» и «Ахматом». Возвращение зимой брата Василия тоже не гарантировало прогресс. Но ЦСКА реально прибавил, и теперь важно признать: дуэт Березуцких — одно из главных тренерских открытий сезона, он создал одну из самых качественных и гибких команд лиги.
Под дерби с «Локомотивом» ЦСКА отошел от схемы с тремя центральными защитниками, принесшей три победы подряд, и неожиданно перестроился на 4-2-3-1: Мухин подтянулся в центр к Гбамену, Фукс присел в запас, а Марио Фернандес, в последнем матче истекавший кровью, оказался в старте.
Состав «Локо» тоже изменился: после шести пропущенных мячей от «Химок» и «Енисея» в оборону вернулся Едвай — это позволило Баринову подняться в центр и управлять атаками не из глубины. Сзади команда действительно прибавила и уже не проваливалась так, как в прошлых матчах. Но даже оптимальный состав защитников не решил глобальную проблему: «Локомотив» очень далек от того, чтобы регулярно играть на ноль.
Геймплан ЦСКА напомнил дерби со «Спартаком»: минут 15 команда Березуцкого присматривалась к сопернику и привыкала к темпу, а дальше забрала мяч и усилила давление. Поначалу «Локо» справлялся (правда, пару раз спас Худяков), но пропустил из-за провала Едвая и Рыбуса: хорват неудачно выбросился на перехват и бросил самого опасного игрока ЦСКА, а Мачей не успел подстраховать центрбека.
Третий гол Языджи — очередное доказательство, как классно ЦСКА сработал на трансферном рынке: турок привнес команде самые опасные стандарты в лиге и идеально подменяет Заболотного впереди.
Атака «Локо» также модифицировалась. Мы с осени слышим о переходе команды на атакующую модель с высоким прессингом, но в дерби не было ни одного, ни другого. Изидор и Керк долго оставались отрезанными от игры, а Кухта получал мячи в основном на угловых.
«Локо» редко выстраивался в позиционные атаки, не вступал в отбор в финальной трети и создавал минимум остроты. Но для такой игры слишком легко вскрыл уязвимое место ЦСКА: Изидор наверняка был шокирован, когда обычный кросс Живоглядова с фланга прошел мимо всего центрального блока армейцев. В итоге Бийол и Дивеев по очереди махнули мимо мяча, страйкер «Локо» вонзил свой второй мяч в России. А Березуцкий получил первый сигнал: пора возвращаться к схеме с тремя центральными.
ЦСКА перестроился после перерыва — после того как чудом не пропустил от Жемалетдинова. Рифат классно открылся за спину Дивееву, но после матча вряд ли сможет объяснить, почему не попал в пустые, уже оббежав Акинфеева.
«Локомотив» был близок к тому, чтобы стать первым в России, кто остановит ЦСКА. Но второй тайм был равным, пока «Локо» не подсел физически и не перестал выдерживать темп. Со сборов Маркуса Гисдоля всю зиму доносились инсайды о странных нагрузках и графике команды: за месяц у игроков было 12 выходных — больше, чем у кого-либо в премьер-лиге. Для сравнения: у многих клубов выходных не было вообще — только между сборами.
И кажется, в дерби это действительно сказалось. ЦСКА искал шансы впереди, терпел, но мощно включился и забрал концовку. На последних минутах у команды Березуцкого было два супермомента, но если удар Заболотного заблокировал Худяков, то после очередного классного стандарта Языджи было без шансов — Марио, которого неделю назад уводили под руки с сотрясением мозга и переломом носа, вколотил победный, вырвал для ЦСКА шестую победу подряд и прервал проклятие Черкизово (последний раз армейцы обыгрывали «Локо» в гостях в 2015 году).
— Марио — уникальное явление в российском футболе: бразильский футболист с русским характером. Это дорогого стоит! Через час после матча (с «Нижним Новгородом») он сказал, что будет готовиться к «Локомотиву». Была вероятность, что он пропустит эту встречу. Но вы знаете Марио. У него нет в лексиконе фразы «не могу». Видимо, он не сыграет, только если ему оторвут ногу, — судя по этим словам Березуцкого после матча, ЦСКА еще пошумит этой весной.
Прямо сейчас с качеством, гибкостью и характером у команды все в большом порядке.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|13
|5
|2
|49-22
|44
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|
5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|
6
|Локомотив
|20
|8
|7
|5
|28-23
|31
|
7
|Ахмат
|20
|10
|0
|10
|27-27
|30
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|21
|6
|5
|10
|19-31
|23
|
12
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
13
|Урал
|20
|4
|7
|9
|13-21
|19
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|12.03
|14:00
|
Уфа – Н. Новгород
|0 : 0
|12.03
|16:30
|
Арсенал – Динамо
|1 : 4
|12.03
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|1 : 2
|13.03
|12:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|13.03
|14:00
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.03
|16:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|13.03
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|14.03
|19:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7