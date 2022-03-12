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В каком же порядке ЦСКА! Снова вырвал победу в концовке и прервал кошмарную серию с «Локо»

ЦСКА вырвал победу у «Локомотива» в концовке матча чемпионата России
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
12 марта. Москва. «Локомотив» — ЦСКА — 1:2. Антон Заболотный и Марио Фернандес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Марио Фернандес — супергерой!
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
12 мар, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:2
ЦСКА
Голы
Юсуф Языджи, 39 (0:1), Изидор, 42 (1:1), Марио Фернандес, 90+1 (1:2)
Локомотив
Худяков Живоглядов (Ненахов, 84) Едвай Мампасси Рыбус (Тикнизян, 46) Баринов Жемалетдинов (Марадишвили, 84) Бабкин Керк (Петров, 73) Кухта Изидор
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Дивеев Мухин (Фукс, 58) Карраскаль (Эджуке, 84) Зайнутдинов (Дзагоев, 68) Гбамен Медина (Заболотный, 84) Бийол Юсуф Языджи Обляков
Предупреждения
Жемалетдинов 77’  -  Зайнутдинов 30’, Гбамен 40’, Дзагоев 88’
Судьи
Иванов (Ростов-на-Дону) Болотенков (Москва) Чельцов (Москва)
ВАР
Казарцев (Санкт-Петербург) Кобзев (Москва) Пустовойтова (Москва)

Полгода назад мы очень скептически воспринимали назначение Алексея Березуцкого и, казалось, логично критиковали боссов ЦСКА. Осенний перформанс подтверждал опасения — к декабрю армейцы делили место в шестерке с «Крыльями» и «Ахматом». Возвращение зимой брата Василия тоже не гарантировало прогресс. Но ЦСКА реально прибавил, и теперь важно признать: дуэт Березуцких — одно из главных тренерских открытий сезона, он создал одну из самых качественных и гибких команд лиги.

Под дерби с «Локомотивом» ЦСКА отошел от схемы с тремя центральными защитниками, принесшей три победы подряд, и неожиданно перестроился на 4-2-3-1: Мухин подтянулся в центр к Гбамену, Фукс присел в запас, а Марио Фернандес, в последнем матче истекавший кровью, оказался в старте.

Юсуф Языджи. Языджи — лучший зимний новичок РПЛ. Забивает в каждом матче и преобразил ЦСКА

Состав «Локо» тоже изменился: после шести пропущенных мячей от «Химок» и «Енисея» в оборону вернулся Едвай — это позволило Баринову подняться в центр и управлять атаками не из глубины. Сзади команда действительно прибавила и уже не проваливалась так, как в прошлых матчах. Но даже оптимальный состав защитников не решил глобальную проблему: «Локомотив» очень далек от того, чтобы регулярно играть на ноль.

Геймплан ЦСКА напомнил дерби со «Спартаком»: минут 15 команда Березуцкого присматривалась к сопернику и привыкала к темпу, а дальше забрала мяч и усилила давление. Поначалу «Локо» справлялся (правда, пару раз спас Худяков), но пропустил из-за провала Едвая и Рыбуса: хорват неудачно выбросился на перехват и бросил самого опасного игрока ЦСКА, а Мачей не успел подстраховать центрбека.

Третий гол Языджи — очередное доказательство, как классно ЦСКА сработал на трансферном рынке: турок привнес команде самые опасные стандарты в лиге и идеально подменяет Заболотного впереди.

Атака «Локо» также модифицировалась. Мы с осени слышим о переходе команды на атакующую модель с высоким прессингом, но в дерби не было ни одного, ни другого. Изидор и Керк долго оставались отрезанными от игры, а Кухта получал мячи в основном на угловых.

«Локо» редко выстраивался в позиционные атаки, не вступал в отбор в финальной трети и создавал минимум остроты. Но для такой игры слишком легко вскрыл уязвимое место ЦСКА: Изидор наверняка был шокирован, когда обычный кросс Живоглядова с фланга прошел мимо всего центрального блока армейцев. В итоге Бийол и Дивеев по очереди махнули мимо мяча, страйкер «Локо» вонзил свой второй мяч в России. А Березуцкий получил первый сигнал: пора возвращаться к схеме с тремя центральными.

ЦСКА перестроился после перерыва — после того как чудом не пропустил от Жемалетдинова. Рифат классно открылся за спину Дивееву, но после матча вряд ли сможет объяснить, почему не попал в пустые, уже оббежав Акинфеева.

«Локомотив» был близок к тому, чтобы стать первым в России, кто остановит ЦСКА. Но второй тайм был равным, пока «Локо» не подсел физически и не перестал выдерживать темп. Со сборов Маркуса Гисдоля всю зиму доносились инсайды о странных нагрузках и графике команды: за месяц у игроков было 12 выходных — больше, чем у кого-либо в премьер-лиге. Для сравнения: у многих клубов выходных не было вообще — только между сборами.

И кажется, в дерби это действительно сказалось. ЦСКА искал шансы впереди, терпел, но мощно включился и забрал концовку. На последних минутах у команды Березуцкого было два супермомента, но если удар Заболотного заблокировал Худяков, то после очередного классного стандарта Языджи было без шансов — Марио, которого неделю назад уводили под руки с сотрясением мозга и переломом носа, вколотил победный, вырвал для ЦСКА шестую победу подряд и прервал проклятие Черкизово (последний раз армейцы обыгрывали «Локо» в гостях в 2015 году).

— Марио — уникальное явление в российском футболе: бразильский футболист с русским характером. Это дорогого стоит! Через час после матча (с «Нижним Новгородом») он сказал, что будет готовиться к «Локомотиву». Была вероятность, что он пропустит эту встречу. Но вы знаете Марио. У него нет в лексиконе фразы «не могу». Видимо, он не сыграет, только если ему оторвут ногу, — судя по этим словам Березуцкого после матча, ЦСКА еще пошумит этой весной.

Прямо сейчас с качеством, гибкостью и характером у команды все в большом порядке.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
ЦСКА 2
Матч завершен

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
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Манчестер Юнайтед 3
Тоттенхэм 2
Матч завершен

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
8
29
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
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Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
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Урал – Ахмат
 - : -
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 - : -
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Артем Дзюба

Артем Дзюба

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