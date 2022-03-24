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«Нижний Новгород» оштрафован на 120 тысяч рублей по итогам матча со «Спартаком»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о штрафных санкциях, которые были применены к «Нижнему Новгороду» по итогам матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:1).

«За скандирование зрителями «Нижнего Новгорода» оскорбительных выражений клуб оштрафован на 20 тысяч рублей. За массовое появление на футбольном поле посторонних лиц и необеспечение безопасности — общий штраф по «Нижнему Новгороду» 100 тысяч рублей», — заявил Григорьянц.

Ранее «Спартак» обратился в КДК РФС в связи с эпизодом из матча. В первом тайме защитник хозяев Кирилл Гоцук травмировал защитника гостей Айртона, но не получил наказания за свой фол.

ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
Артур Григорьянц
КДК
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КДК отказал «Спартаку» в просьбе применить санкции к Гоцуку
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
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Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

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