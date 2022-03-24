«Нижний Новгород» оштрафован на 120 тысяч рублей по итогам матча со «Спартаком»

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о штрафных санкциях, которые были применены к «Нижнему Новгороду» по итогам матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:1).

«За скандирование зрителями «Нижнего Новгорода» оскорбительных выражений клуб оштрафован на 20 тысяч рублей. За массовое появление на футбольном поле посторонних лиц и необеспечение безопасности — общий штраф по «Нижнему Новгороду» 100 тысяч рублей», — заявил Григорьянц.

Ранее «Спартак» обратился в КДК РФС в связи с эпизодом из матча. В первом тайме защитник хозяев Кирилл Гоцук травмировал защитника гостей Айртона, но не получил наказания за свой фол.