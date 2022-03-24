Шварц оштрафован на 20 тысяч рублей за опоздание на флеш-интервью

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о штрафных санкциях по итогам матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России.

«Помощник главного тренера «Уфы» Сафрониди выходил за пределы технической зоны — штраф 10 тысяч рублей.

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после окончания матча опоздал на флеш-интервью на 24 минуты, хотя по регламенту опоздание максимально на 10 минут. Шварц оштрафован на 20 тысяч рублей.

Футболисты «Локомотива» получили 6 желтых карточек, в связи с чем клуб за неподобающее поведение оштрафован на 100 тысяч рублей.

За неподобающее поведение команды ФК «Рубин» оштрафован на 100 тысяч рублей», — заявил Григорьянц.