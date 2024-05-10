В «Рубине» выразили поддержку главному тренеру Рашиду Рахимову

В «Рубине» опровергли информацию о возможном увольнении главного тренера команды Рашида Рахимова.

«Новости о том, что в клубе «внутренние дрязги», не соответствуют действительности. Подобные разговоры накануне матча вызывают недоумение. Наше руководство, тренерский штаб, команда и персонал клуба нацелены на конструктивную совместную работу на благо «Рубина».

Что касается будущего главного тренера команды Рашида Маматкуловича Рахимова, то руководство клуба высоко оценивает работу специалиста. Игра команды и последние результаты позволяют с оптимизмом смотреть в будущее. Речи об увольнении тренера не идет», – сообщили Sport24 в пресс-службе казанского клуба.

Ранее Рахимов в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о продлении контракта с клубом.

По данным портала Transfermarkt, контракт 59-летнего специалиста с казанцами истекает летом 2024 года. Под руководством Рахимова «Рубин» провел 41 матч – 18 побед, 9 ничьих и 14 поражений.