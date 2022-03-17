Арбитр Николаев отреагировал на слова Заремы Салиховой о решении ЭСК по матчу с «Краснодаром»

Бывший арбитр Алексей Николаев прокомментировал заявление экс-члена совета директоров «Спартака» Заремы Салиховой об итогах заседания ЭСК РФС по матчу московского клуба с «Краснодаром» (1:2).

«Я не могу давать оценку словам Заремы Салиховой. Для меня решение ЭСК — это закон, как его можно оспаривать? Я всегда говорил, что футбол — это эмоции и с какой-то стороны есть определенные грани, которые нельзя переступать, когда ты критикуешь арбитра. А высказывать позицию для клуба — это нормально», — сказал Николаев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

ЭСК РФС признал, что арбитр Евгений Кукуляк правильно не засчитал 2 гола в ворота «Краснодара», а также ошибочно назначил пенальти в ворота «Спартака» на 84-й минуте.