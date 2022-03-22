Президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал конфликт между Леонидом Слуцким и Виталием Мешковым.

«Был случай, который я обсуждал с арбитрами. Мешков допустил вещь, которая непозволительна человеку — не пожать руку. Это вопрос не только отношения к тренеру, но отношения к игроку, стадиону, команде.

В этой ситуации нельзя было назначать Мешкова на матч с «Ростовом». Грубейшая ошибка. Не нужно быть Вангой, чтобы предсказать этот конфликт. Несмотря на то, что к Мешкову по этому матчу замечаний было не так много и они не было особо критическими", — сказал Хачатурянц в программе «Есть тема!».

Мешков обслуживал матч между «Рубином» и «Ростовом» в 21-м туре РПЛ, который казанская команда проиграла со счетом 1:2.

После матча Слуцкий раскритиковал работу Мешкова. По словам специалиста, рефери судил «в одну сторону» и устроил «бенефис».

Также «Рубин» обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой оценить судейство главного арбитра в матче против «Ростова».