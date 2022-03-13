Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 21:25

Самый хитрый штрафной сезона: Сперцян обманул Селихова, пробив под «стенкой»

Футболист «Краснодара» Сперцян забил «Спартаку» со штрафного в матче РПЛ
Владислав Зимагулов
Корреспондент
После удара Эдуарда Сперцяна мяч пролетает под стенкой в матче «Спартак» — «Краснодар» — 1:2 в Москве 13 марта.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия
Эдуард Сперцян.
Фото ФК «Краснодар»
Штрафной удар Эдуарда Сперцяна в ворота красно-белых.
Штрафной удар Эдуарда Сперцяна в ворота красно-белых.
1/4
Антигерой эпизода — Кофрие.

Эдуард Сперцян — MVP матча со «Спартаком». Полузащитник «Краснодара» оформил дубль и отметился самым необычным исполнением штрафного. Уже на 5-й минуте Кофрие сыграл рукой, а полузащитник «быков» подошел к мячу и забил свой пятый гол в сезоне (первый — со штрафного).

13 марта. Москва. "Спартак" - "Краснодар" - 1:2. Штрафной удар Эдуарда Сперцяна в ворота красно-белых.
Штрафной удар Эдуарда Сперцяна в ворота красно-белых.

Сперцян пробил низом, «прижав» мяч к полю, и перехитрил «стенку» и вратаря «Спартака». Пять игроков красно-белых подпрыгнули, ожидая удара верхом, но мяч прокатился под Кофрие.

13 марта. Москва. "Спартак" - "Краснодар" - 1:2. Штрафной удар Эдуарда Сперцяна в ворота красно-белых.
Штрафной удар Эдуарда Сперцяна в ворота красно-белых.

Селихов просто не успел среагировать: кипер выставил «стенку» так, чтобы усложнить возможность для удара в ближний угол верхом, и, вероятно, ждал выстрел именно над «стенкой», как в дерби — тогда примерно с той же точки забил Языджи.

«Спартак» пропустил со штрафного второй раз после рестарта и третий в сезоне — это один из худших показателей в РПЛ.

В прошлом сезоне Сперцян тоже отличался со штрафных в ворота красно-белых — правда, забивал «Спартаку-2», играя за вторую команду «Краснодара». Его голы дважды приносили победу, причем во втором круге все завершилось разгромом: в 26-м туре ФНЛ «Краснодар-2» обыграл «Спартак-2» со счетом 7:0, а Эдуард оформил хет-трик.

13&nbsp;марта. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;. «Спартак» — «Краснодар»: все голы матча РПЛ

Сегодняшний гол Эдуарда со штрафного мог стать вторым в сезоне, но в матче с «Зенитом» вмешался ВАР и отменил мяч «Краснодара», так как игрок «быков» вклинился в чужую «стенку».

Гол в ворота «Спартака» обошелся без вмешательства судей, а Сперцян теперь кошмарит красно-белых не только в ФНЛ, но и в премьер-лиге.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
13 мар, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:2
Краснодар
Голы
Сперцян, 5 (0:1), Промес, 38 (1:1), Сперцян, 86 (1:2)
Спартак
Селихов Кофрие (Зобнин, 90) Жиго Айртон Джикия Мозес (Хлусевич, 64) Бакаев (Ларссон, 75) Мартинс Умяров (Соболев, 90) Николсон Промес
Краснодар
Сафонов Сорокин Мартынович Чернов Манелов (Газинский, 73) Петров Ионов (Якимов, 90+6) Черников Сперцян Кривцов Ильин (Попов, 90+1)
Предупреждения
Умяров 43’, Николсон 44’  -  Черников 31’
Судьи
Кукуляк (Калуга) Большаков (Санкт-Петербург) Иванов (Кострома)
ВАР
Москалев (Воронеж) Данченко (Уфа)
Александр Селихов
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Максимилиано Кофрие
4
7
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Интервальное голодание: схемы для начинающих, меню, плюсы и минусы
Сергей Степашин: «Семин готов вернуться в «Локомотив», иностранцы в «Динамо» пока остаются, а Абрамовичу никто помогать не собирается»
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 21-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
«Судейство сегодня ужасное, были какие-то двойные стандарты!» Мощный спич Джикии после матча с «Краснодаром»
Форвард «Спартака» Николсон заявил, что не собирается покидать клуб
«Краснодар» еще может попасть в еврокубки». Сорокин — о победе над «Спартаком» в РПЛ
Зарема Салихова: «Годы идут, а судить грамотно в России так и не научились»
Хлусевич: «Обидное поражение. Забили три гола, но надо было забивать больше чистых мячей»
Каттани: «Я в «Спартаке» не из-за еврокубков. У меня есть контракт, я его уважаю»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» и «Крылья»: огненный финиш морозного матча. Семак теряет очки в Самаре

Интрига в РПЛ не хочет уходить. «Динамо» всего в одной победе от «Зенита»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 0 : 0
13.03 14:00
Химки – Сочи
 0 : 0
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
 1 : 2
14.03 19:00
Рубин – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости