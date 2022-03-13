Самый хитрый штрафной сезона: Сперцян обманул Селихова, пробив под «стенкой»

Антигерой эпизода — Кофрие

Эдуард Сперцян — MVP матча со «Спартаком». Полузащитник «Краснодара» оформил дубль и отметился самым необычным исполнением штрафного. Уже на 5-й минуте Кофрие сыграл рукой, а полузащитник «быков» подошел к мячу и забил свой пятый гол в сезоне (первый — со штрафного).

Штрафной удар Эдуарда Сперцяна в ворота красно-белых.

Сперцян пробил низом, «прижав» мяч к полю, и перехитрил «стенку» и вратаря «Спартака». Пять игроков красно-белых подпрыгнули, ожидая удара верхом, но мяч прокатился под Кофрие.

Штрафной удар Эдуарда Сперцяна в ворота красно-белых.

Селихов просто не успел среагировать: кипер выставил «стенку» так, чтобы усложнить возможность для удара в ближний угол верхом, и, вероятно, ждал выстрел именно над «стенкой», как в дерби — тогда примерно с той же точки забил Языджи.

«Спартак» пропустил со штрафного второй раз после рестарта и третий в сезоне — это один из худших показателей в РПЛ.

В прошлом сезоне Сперцян тоже отличался со штрафных в ворота красно-белых — правда, забивал «Спартаку-2», играя за вторую команду «Краснодара». Его голы дважды приносили победу, причем во втором круге все завершилось разгромом: в 26-м туре ФНЛ «Краснодар-2» обыграл «Спартак-2» со счетом 7:0, а Эдуард оформил хет-трик.

Сегодняшний гол Эдуарда со штрафного мог стать вторым в сезоне, но в матче с «Зенитом» вмешался ВАР и отменил мяч «Краснодара», так как игрок «быков» вклинился в чужую «стенку».

Гол в ворота «Спартака» обошелся без вмешательства судей, а Сперцян теперь кошмарит красно-белых не только в ФНЛ, но и в премьер-лиге.