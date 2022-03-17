Судья ошибочно назначил два пенальти — в ворота «Спартака» и в пользу красно-белых в матче с «Краснодаром»

Сегодня было объявлено, что экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК) определила ошибку арбитра Евгения Кукуляка в эпизоде на 84-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Краснодар» (1:2).

Судья принял неправильное решение, назначив 11-метровый удар в ворота красно-белых, когда спартаковец «Кристофер Мартинс при попытке сыграть в мяч, не дотянулся до него, а атакующий игрок команды «Краснодар» Эдуард Сперцян, который пытался произвести удар по воротам, совершил контакт с ногой соперника вскользь в тот момент, когда она уже находилась на газоне». По мнению большинства членов ЭСК, нарушения правил игры со стороны спартаковского игрока не было, и судье следовало продолжить игру.

Между тем, на 37-й минуте произошел еще один эпизод, связанный с назначением пенальти — уже в штрафной площади «Краснодара». Это решение Кукуляка ЭСК не рассматривала и не оценивала, потому что «быки» не подали жалобу на качество судейства.

В том моменте мяч отлетел от руки Матвея Сафонова, парировавшего удар по своим воротам, в руку стоявшему рядом Владимиру Ильину. В таких эпизодах, к примеру, УЕФА просит рефери не назначать пенальти. О том же самом говорилось и раньше на сборах российских рефери.

Сегодня на первом брифинге арбитров РПЛ, который проводил Николай Иванов, снова было сказано, что в такой ситуации необходимо продолжить игру. Пенальти в пользу «Спартака» назначен ошибочно.