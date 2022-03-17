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Судейство

Сегодня, 20:27

«Спартак» — «Краснодар»: судья ошибочно назначил два пенальти — в ворота красно-белых и в их пользу

Судья ошибочно назначил два пенальти — в ворота «Спартака» и в пользу красно-белых в матче с «Краснодаром»
Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Евгений Кукуляк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Сегодня было объявлено, что экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК) определила ошибку арбитра Евгения Кукуляка в эпизоде на 84-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Краснодар» (1:2).

Судья принял неправильное решение, назначив 11-метровый удар в ворота красно-белых, когда спартаковец «Кристофер Мартинс при попытке сыграть в мяч, не дотянулся до него, а атакующий игрок команды «Краснодар» Эдуард Сперцян, который пытался произвести удар по воротам, совершил контакт с ногой соперника вскользь в тот момент, когда она уже находилась на газоне». По мнению большинства членов ЭСК, нарушения правил игры со стороны спартаковского игрока не было, и судье следовало продолжить игру.

Между тем, на 37-й минуте произошел еще один эпизод, связанный с назначением пенальти — уже в штрафной площади «Краснодара». Это решение Кукуляка ЭСК не рассматривала и не оценивала, потому что «быки» не подали жалобу на качество судейства.

В том моменте мяч отлетел от руки Матвея Сафонова, парировавшего удар по своим воротам, в руку стоявшему рядом Владимиру Ильину. В таких эпизодах, к примеру, УЕФА просит рефери не назначать пенальти. О том же самом говорилось и раньше на сборах российских рефери.

Сегодня на первом брифинге арбитров РПЛ, который проводил Николай Иванов, снова было сказано, что в такой ситуации необходимо продолжить игру. Пенальти в пользу «Спартака» назначен ошибочно.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
13 мар, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:2
Краснодар
Голы
Сперцян, 5 (0:1), Промес, 38 (1:1), Сперцян, 86 (1:2)
Спартак
Селихов Кофрие (Зобнин, 90) Жиго Айртон Джикия Мозес (Хлусевич, 64) Бакаев (Ларссон, 75) Мартинс Умяров (Соболев, 90) Николсон Промес
Краснодар
Сафонов Сорокин Мартынович Чернов Манелов (Газинский, 73) Петров Ионов (Якимов, 90+6) Черников Сперцян Кривцов Ильин (Попов, 90+1)
Предупреждения
Умяров 43’, Николсон 44’  -  Черников 31’
Судьи
Кукуляк (Калуга) Большаков (Санкт-Петербург) Иванов (Кострома)
ВАР
Москалев (Воронеж) Данченко (Уфа)
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 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
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 Урал 21 4 8 9 13-21 20
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