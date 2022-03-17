Супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова осталась недовольна судейством в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром» (1:2). По ее словам, это был беспредел.

«Готовы подарить арбитру и всей бригаде ВАР очки, чтобы в следующий раз работали только в них и не допускали такого беспредела.

Очень хотелось узнать мнение экспертов об игре плечом Кофрие и получить расшифровку момента с рукой игрой «Краснодара» до руки Николсона. Но положение не дает разбирать такие эпизоды.

Значит, судейский беспредел будет продолжаться? Давайте менять положение! Игрокам и болельщикам надо разъяснять все моменты и растолковывать все правила!"

Сегодня, 17 марта, экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрела просьбу «Спартака» оценить работу арбитра Евгения Кукуляка в матче против «Краснодара».