У «Динамо» — третья крупная победа в четырех матчах. Провал со «Спартаком» был случайностью
Матч с «Арсеналом» мог представляться чуть ли не проходным для «Динамо», если бы не встреча со «Спартаком» недельной давности. Перед ней бело-голубых называли претендентом на чемпионство, команда висела на пятках у «Зенита», показывала яркую и свежую игру.
Но поражение в дерби сильно изменило диспозицию. И дело не только в потерянных трех очках, что позволило оторваться питерцам и приблизиться «Сочи», ЦСКА и «Краснодару», но и в качестве игры. Для «Динамо» это был один из худших матчей в сезоне, что прилично приземлило болельщиков, оптимизм которых быстро сменился настороженностью, если не скепсисом. Пошли разговоры, что и в тройке-то будет непросто удержаться с учетом уверенного хода «Сочи», а также зимнего усиления и победной серии ЦСКА.
Так что матч с «Арсеналом» ожидался с большим интересом. Он мог дать ответ на вопрос, была осечка со «Спартаком» случайностью или бело-голубые переживают кризис. Тем более что дома тульский клуб всегда боевит. Московские клубы его в этом сезоне в гостях не обыгрывали — ничьи со «Спартаком» и ЦСКА, поражение «Локомотива». Добавим к этому проигрыш «Зенита» и получим интригу.
«Динамо» стартовало в Туле мощно и уверенно — как в лучших матчах. Гол стал логичным отражением того давления, что создавали подопечные Сандро Шварца, пусть и получился комичным. Новосельцев не глядя отпасовал голкиперу, не заметив, что перед ним находится Смолов, — отличная голевая передача сопернику.
Шла 14-я минута, и казалось, что для «Динамо» все предельно радужно, но следующие полчаса получились ужасными. Отданная инициатива, провалы в обороне — это вылилось в ничейный счет к перерыву. «Арсенал» точно заслужил гол Эванса Кангва после передачи Деспотовича.
Шварц должен был разбудить команду перед вторым таймом, и это немцу удалось. Стартовый натиск, Захарян первый на подборе и точно бьет нерабочей левой в нижний угол — 1:2.
Поведя в счете, гости снова отдадут инициативу? Больше такой ошибки «Динамо» не допустило. Бело-голубые продолжили давление. Фомин мог забивать и раньше, но отличился с 11-метрового, который заработал Захарян, — 1:3. Это уже 21-й реализованный пенальти из 21 попытки полузащитника в его карьере во взрослом футболе.
А в добавленное время Тюкавин четко реализовал выход один на один, убежав от центра поля, — 4:1.
Команда Шварца провела второй тайм в своих лучших традициях. В четырех матчах после зимнего перерыва у нее три крупные победы, что дает понять: осечка со «Спартаком» была случайностью. Сократив отставание от «Зенита» до двух очков, динамовцы в хорошем настроении могут ожидать встречи питерцев с «Крыльями» в Самаре.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|13
|5
|2
|49-22
|44
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|Сочи
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|
4
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
7
|Ахмат
|20
|10
|0
|10
|27-27
|30
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|21
|6
|5
|10
|19-31
|23
|
12
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
13
|Урал
|20
|4
|7
|9
|13-21
|19
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|12.03
|14:00
|
Уфа – Н. Новгород
|0 : 0
|12.03
|16:30
|
Арсенал – Динамо
|1 : 4
|12.03
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|13.03
|12:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|13.03
|14:00
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.03
|16:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|13.03
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|14.03
|19:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7