Бело-голубые обыграли «Арсенал» — 4:1.

Матч с «Арсеналом» мог представляться чуть ли не проходным для «Динамо», если бы не встреча со «Спартаком» недельной давности. Перед ней бело-голубых называли претендентом на чемпионство, команда висела на пятках у «Зенита», показывала яркую и свежую игру.

Но поражение в дерби сильно изменило диспозицию. И дело не только в потерянных трех очках, что позволило оторваться питерцам и приблизиться «Сочи», ЦСКА и «Краснодару», но и в качестве игры. Для «Динамо» это был один из худших матчей в сезоне, что прилично приземлило болельщиков, оптимизм которых быстро сменился настороженностью, если не скепсисом. Пошли разговоры, что и в тройке-то будет непросто удержаться с учетом уверенного хода «Сочи», а также зимнего усиления и победной серии ЦСКА.

Так что матч с «Арсеналом» ожидался с большим интересом. Он мог дать ответ на вопрос, была осечка со «Спартаком» случайностью или бело-голубые переживают кризис. Тем более что дома тульский клуб всегда боевит. Московские клубы его в этом сезоне в гостях не обыгрывали — ничьи со «Спартаком» и ЦСКА, поражение «Локомотива». Добавим к этому проигрыш «Зенита» и получим интригу.

«Динамо» стартовало в Туле мощно и уверенно — как в лучших матчах. Гол стал логичным отражением того давления, что создавали подопечные Сандро Шварца, пусть и получился комичным. Новосельцев не глядя отпасовал голкиперу, не заметив, что перед ним находится Смолов, — отличная голевая передача сопернику.

Шла 14-я минута, и казалось, что для «Динамо» все предельно радужно, но следующие полчаса получились ужасными. Отданная инициатива, провалы в обороне — это вылилось в ничейный счет к перерыву. «Арсенал» точно заслужил гол Эванса Кангва после передачи Деспотовича.

Шварц должен был разбудить команду перед вторым таймом, и это немцу удалось. Стартовый натиск, Захарян первый на подборе и точно бьет нерабочей левой в нижний угол — 1:2.

Поведя в счете, гости снова отдадут инициативу? Больше такой ошибки «Динамо» не допустило. Бело-голубые продолжили давление. Фомин мог забивать и раньше, но отличился с 11-метрового, который заработал Захарян, — 1:3. Это уже 21-й реализованный пенальти из 21 попытки полузащитника в его карьере во взрослом футболе.

А в добавленное время Тюкавин четко реализовал выход один на один, убежав от центра поля, — 4:1.

Команда Шварца провела второй тайм в своих лучших традициях. В четырех матчах после зимнего перерыва у нее три крупные победы, что дает понять: осечка со «Спартаком» была случайностью. Сократив отставание от «Зенита» до двух очков, динамовцы в хорошем настроении могут ожидать встречи питерцев с «Крыльями» в Самаре.