Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 19:00

У «Динамо» — третья крупная победа в четырех матчах. Провал со «Спартаком» был случайностью

«Динамо» победил «Арсенал» и одержал третью крупную победу в четырех матчах
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
12 марта. Тула. «Арсенал» — «Динамо» — 1:4. Радость динамовцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
12 марта. Тула. «Арсенал» (Тула) — «Динамо» (Москва) — 1:4. Денис Макаров, Георгий Костадинов, Урош Радакович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/2
Бело-голубые обыграли «Арсенал» — 4:1.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
12 мар, 16:30. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
1:4
Динамо
Голы
Смолов, 14 (0:1), Кангва, 30 (1:1), Захарян, 46 (1:2), Фомин, 76 (1:3), Тюкавин, 90+3 (1:4)
Арсенал Т
Коченков Радакович Смольников Степанов Новосельцев Гулиев (Хабибов, 81) Давиташвили (Суханов, 71) Кангва Костадинов Кангва (Марков, 81) Деспотович (Луценко, 81)
Динамо
Шунин Паршивлюк Бальбуэна Скопинцев (Нжи, 90+2) Евгеньев Моро Макаров (Лаксальт, 66) Захарян (Лесовой, 90+2) Шиманьски Фомин Смолов (Тюкавин, 76)
Предупреждения
Кангва 8’, Кангва 18’, Деспотович 35’, Костадинов 37’  -  Моро 45’
Судьи
Бобровский (Санкт-Петербург) Абусуев (Санкт-Петербург) Кудрявцев (Санкт-Петербург)
ВАР
Любимов (Санкт-Петербург) Усачев (Ростов-на-Дону)

Матч с «Арсеналом» мог представляться чуть ли не проходным для «Динамо», если бы не встреча со «Спартаком» недельной давности. Перед ней бело-голубых называли претендентом на чемпионство, команда висела на пятках у «Зенита», показывала яркую и свежую игру.

Но поражение в дерби сильно изменило диспозицию. И дело не только в потерянных трех очках, что позволило оторваться питерцам и приблизиться «Сочи», ЦСКА и «Краснодару», но и в качестве игры. Для «Динамо» это был один из худших матчей в сезоне, что прилично приземлило болельщиков, оптимизм которых быстро сменился настороженностью, если не скепсисом. Пошли разговоры, что и в тройке-то будет непросто удержаться с учетом уверенного хода «Сочи», а также зимнего усиления и победной серии ЦСКА.

Федор Смолов. «Арсенал» Тула — «Динамо»: все голы матча РПЛ

Так что матч с «Арсеналом» ожидался с большим интересом. Он мог дать ответ на вопрос, была осечка со «Спартаком» случайностью или бело-голубые переживают кризис. Тем более что дома тульский клуб всегда боевит. Московские клубы его в этом сезоне в гостях не обыгрывали — ничьи со «Спартаком» и ЦСКА, поражение «Локомотива». Добавим к этому проигрыш «Зенита» и получим интригу.

«Динамо» стартовало в Туле мощно и уверенно — как в лучших матчах. Гол стал логичным отражением того давления, что создавали подопечные Сандро Шварца, пусть и получился комичным. Новосельцев не глядя отпасовал голкиперу, не заметив, что перед ним находится Смолов, — отличная голевая передача сопернику.

Шла 14-я минута, и казалось, что для «Динамо» все предельно радужно, но следующие полчаса получились ужасными. Отданная инициатива, провалы в обороне — это вылилось в ничейный счет к перерыву. «Арсенал» точно заслужил гол Эванса Кангва после передачи Деспотовича.

Шварц должен был разбудить команду перед вторым таймом, и это немцу удалось. Стартовый натиск, Захарян первый на подборе и точно бьет нерабочей левой в нижний угол — 1:2.

Поведя в счете, гости снова отдадут инициативу? Больше такой ошибки «Динамо» не допустило. Бело-голубые продолжили давление. Фомин мог забивать и раньше, но отличился с 11-метрового, который заработал Захарян, — 1:3. Это уже 21-й реализованный пенальти из 21 попытки полузащитника в его карьере во взрослом футболе.

А в добавленное время Тюкавин четко реализовал выход один на один, убежав от центра поля, — 4:1.

Команда Шварца провела второй тайм в своих лучших традициях. В четырех матчах после зимнего перерыва у нее три крупные победы, что дает понять: осечка со «Спартаком» была случайностью. Сократив отставание от «Зенита» до двух очков, динамовцы в хорошем настроении могут ожидать встречи питерцев с «Крыльями» в Самаре.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
ЦСКА 1
Перерыв

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
Футбол
РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
ФК Динамо (Москва)
8
23
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Он еще забьет». Кузнецов украл шайбу у Овечкина и оставил его без исторического гола
Президент МОК Томас Бах тремя словами про Россию уничтожил все олимпийские принципы
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 21-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
«Локомотив» и ЦСКА обменялись голами в первом тайме
«Локомотив» — ЦСКА: Изидор быстро сравнял счет
«Локомотив» — ЦСКА: Языджи открыл счет в матче
Кто подставил арбитра Бобровского? Матч в Туле едва не завершился скандалом
Шварц: «Чемпионская гонка с «Зенитом»? Не забиваем этим голову»
Председатель правления ОАО «РЖД» посетил матч «Локомотив» — ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» — «Краснодар»: Николсон и Промес устроят голевое шоу с обрусевшими соперниками

Кто подставил арбитра Бобровского? Матч в Туле едва не завершился скандалом
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 - : -
13.03 14:00
Химки – Сочи
 - : -
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
14.03 19:00
Рубин – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости