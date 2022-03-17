Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 12:16

Арбитр правильно не назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с ЦСКА

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала правильным решение арбитра Сергея Иванова не назначать пенальти в ворота «Локомотива» в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.

На 52-й минуте матча полузащитник армейцев Бактиер Зайнутдинов упал в штрафной железнодорожников после контакта с ногой полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

Комиссия признала верным решение Иванова не назначать 11-метровый в связи с тем, что по мнению экспертов инициатором контакта ноги Зайнутдинова с ногой Баринова был сам футболист армейцев, который пытался нанести удар по воротам в момент, когда Баринов «естественным образом двигался к мячу по кратчайшей траектории, не делая движения в направлении соперника».

ЭСК признала контакт случайным и зафиксировала, что Баринов не нарушал правила.

Источник: https://rfs.ru/news/215442
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин не обошел бы Ягра, если бы чех не играл в КХЛ. Но Гретцки все равно бы остался лучшим
Почему бойцы ММА Сергей Харитонов и Александр Емельяненко ненавидят друг друга. Годы оскорблений могут закончиться дракой на голых кулаках
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 21-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
Салихова назвала судейство в матче «Спартак» — «Краснодар» беспределом
ЭСК РФС признала правильным решение судьи не назначить пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матче с «Зенитом»
Экспертная комиссия РФС признала, что Кукуляк правильно отменил два гола «Спартака» в матче с «Краснодаром»
РПЛ: все легионеры — кто остается и кто уехал
Сперцян — лидер нового «Краснодара» и восходящая звезда РПЛ. В чем его уникальность
КДК РФС рассмотрит оскорбление со стороны человека в атрибутике «Рубина» в адрес арбитра матча с «Ростовом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЭСК РФС признала правильным решение судьи не назначить пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матче с «Зенитом»

Салихова назвала судейство в матче «Спартак» — «Краснодар» беспределом
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости