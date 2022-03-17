Арбитр правильно не назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала правильным решение арбитра Сергея Иванова не назначать пенальти в ворота «Локомотива» в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.

На 52-й минуте матча полузащитник армейцев Бактиер Зайнутдинов упал в штрафной железнодорожников после контакта с ногой полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

Комиссия признала верным решение Иванова не назначать 11-метровый в связи с тем, что по мнению экспертов инициатором контакта ноги Зайнутдинова с ногой Баринова был сам футболист армейцев, который пытался нанести удар по воротам в момент, когда Баринов «естественным образом двигался к мячу по кратчайшей траектории, не делая движения в направлении соперника».

ЭСК признала контакт случайным и зафиксировала, что Баринов не нарушал правила.