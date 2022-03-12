Турок шикарен.

Новичок ЦСКА Юсуф Языджи снова в огне: в матче 21-го тура премьер-лиги с «Локомотивом» турок открыл счет и забил свой третий гол в третьей игре в РПЛ.

Ранее Языджи забивал победные мячи в ворота «Спартака» и «Нижнего Новгорода». Кроме того, у Юсуфа два ассиста в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России с «Сочи» — два его навеса с угловых нашли Игоря Дивеева.

«Локомотиву» Языджи забил на 39-й минуте: сначала нападающий пяткой сделал пас на ход Зайнутдинову, с ударом которого справился голкипер железнодорожников Худяков, но Юсуф оказался первым на добивании. Турок сделал небольшую паузу перед ударом и переиграл вратаря, проявив голевое чутье и хладнокровие.

Языджи снова показал отменную реализацию. Всего у форварда в этом сезоне пять ударов в створ, три из которых турок конвертировал в голы.

Пожалуй, трансфер Языджи в ЦСКА пока самый эффективный этой зимой в РПЛ. Ни один новичок лиги не оказывает такого влияния на игру и результат своей команды. До игры с «Локо» турок принес армейцам 6 очков в РПЛ и помог команде выйти в четвертьфинал Кубка России.

Да, форвард «Рубина» Виталий Лисакович забил больше — два «Зениту», два «Ротору» в Кубке (с пенальти) и гол «Ахмату», но в РПЛ его мячи пока не были победными. А другие новички не забили больше двух мячей. Поэтому турок пока доминирует в лиге как по результативности, так и в плане важности мячей.

Языджи выступает в ЦСКА на правах аренды из «Лилля» до конца сезона. Агент футболиста накануне заявил, что Юсуф не собирается покидать команду и намерен отыграть этот сезон до конца. Зимой ЦСКА договорился с французским клубом о возможном выкупе турка летом за 12 миллионов евро.

Неизвестно, воспользуется ли армейский клуб этой возможностью, поэтому пока болельщикам ЦСКА стоит наслаждаться игрой новичка и смаковать голы турка. Одна из причин такого резвого старта карьеры Языджи в России — внимание к деталям. Он уделяет большое внимание сну и режиму, рациону питания и даже работает с личным психологом.

«Когда я повзрослел, стал более профессиональным, сформировал свою команду. В ней много людей: мой консультант, психолог, тренер по сну, тренеры по личностному развитию... Я работаю с ними. Теперь я доверяюсь профессионалам. Все потому, что я хочу быть лучшим в футболе. Очень важно, в какое время вы ложитесь спать и в какое время просыпаетесь. Еще — в какой период вы ложитесь спать после тренировки. Мы все это распланировали», — рассказывал Языджи в интервью пресс-службе ЦСКА.

Пока такой серьезный подход приносит турку успех в России.