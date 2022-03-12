Языджи — лучший зимний новичок РПЛ. Забивает в каждом матче и преобразил ЦСКА
Новичок ЦСКА Юсуф Языджи снова в огне: в матче 21-го тура премьер-лиги с «Локомотивом» турок открыл счет и забил свой третий гол в третьей игре в РПЛ.
Ранее Языджи забивал победные мячи в ворота «Спартака» и «Нижнего Новгорода». Кроме того, у Юсуфа два ассиста в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России с «Сочи» — два его навеса с угловых нашли Игоря Дивеева.
«Локомотиву» Языджи забил на 39-й минуте: сначала нападающий пяткой сделал пас на ход Зайнутдинову, с ударом которого справился голкипер железнодорожников Худяков, но Юсуф оказался первым на добивании. Турок сделал небольшую паузу перед ударом и переиграл вратаря, проявив голевое чутье и хладнокровие.
Языджи снова показал отменную реализацию. Всего у форварда в этом сезоне пять ударов в створ, три из которых турок конвертировал в голы.
Пожалуй, трансфер Языджи в ЦСКА пока самый эффективный этой зимой в РПЛ. Ни один новичок лиги не оказывает такого влияния на игру и результат своей команды. До игры с «Локо» турок принес армейцам 6 очков в РПЛ и помог команде выйти в четвертьфинал Кубка России.
Да, форвард «Рубина» Виталий Лисакович забил больше — два «Зениту», два «Ротору» в Кубке (с пенальти) и гол «Ахмату», но в РПЛ его мячи пока не были победными. А другие новички не забили больше двух мячей. Поэтому турок пока доминирует в лиге как по результативности, так и в плане важности мячей.
Языджи выступает в ЦСКА на правах аренды из «Лилля» до конца сезона. Агент футболиста накануне заявил, что Юсуф не собирается покидать команду и намерен отыграть этот сезон до конца. Зимой ЦСКА договорился с французским клубом о возможном выкупе турка летом за 12 миллионов евро.
Неизвестно, воспользуется ли армейский клуб этой возможностью, поэтому пока болельщикам ЦСКА стоит наслаждаться игрой новичка и смаковать голы турка. Одна из причин такого резвого старта карьеры Языджи в России — внимание к деталям. Он уделяет большое внимание сну и режиму, рациону питания и даже работает с личным психологом.
«Когда я повзрослел, стал более профессиональным, сформировал свою команду. В ней много людей: мой консультант, психолог, тренер по сну, тренеры по личностному развитию... Я работаю с ними. Теперь я доверяюсь профессионалам. Все потому, что я хочу быть лучшим в футболе. Очень важно, в какое время вы ложитесь спать и в какое время просыпаетесь. Еще — в какой период вы ложитесь спать после тренировки. Мы все это распланировали», — рассказывал Языджи в интервью пресс-службе ЦСКА.
Пока такой серьезный подход приносит турку успех в России.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|13
|5
|2
|49-22
|44
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|
5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|
6
|Локомотив
|20
|8
|7
|5
|28-23
|31
|
7
|Ахмат
|20
|10
|0
|10
|27-27
|30
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|21
|6
|5
|10
|19-31
|23
|
12
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
13
|Урал
|20
|4
|7
|9
|13-21
|19
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|12.03
|14:00
|
Уфа – Н. Новгород
|0 : 0
|12.03
|16:30
|
Арсенал – Динамо
|1 : 4
|12.03
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|1 : 2
|13.03
|12:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|13.03
|14:00
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.03
|16:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|13.03
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|14.03
|19:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7