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Языджи — лучший зимний новичок РПЛ. Забивает в каждом матче и преобразил ЦСКА

Языджи забивает в каждом матче и преобразил ЦСКА
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Юсуф Языджи.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Турок шикарен.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
12 мар, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:2
ЦСКА
Голы
Юсуф Языджи, 39 (0:1), Изидор, 42 (1:1), Марио Фернандес, 90+1 (1:2)
Локомотив
Худяков Живоглядов (Ненахов, 84) Едвай Мампасси Рыбус (Тикнизян, 46) Баринов Жемалетдинов (Марадишвили, 84) Бабкин Керк (Петров, 73) Кухта Изидор
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Дивеев Мухин (Фукс, 58) Карраскаль (Эджуке, 84) Зайнутдинов (Дзагоев, 68) Гбамен Медина (Заболотный, 84) Бийол Юсуф Языджи Обляков
Предупреждения
Жемалетдинов 77’  -  Зайнутдинов 30’, Гбамен 40’, Дзагоев 88’
Судьи
Иванов (Ростов-на-Дону) Болотенков (Москва) Чельцов (Москва)
ВАР
Казарцев (Санкт-Петербург) Кобзев (Москва) Пустовойтова (Москва)

Новичок ЦСКА Юсуф Языджи снова в огне: в матче 21-го тура премьер-лиги с «Локомотивом» турок открыл счет и забил свой третий гол в третьей игре в РПЛ.

Ранее Языджи забивал победные мячи в ворота «Спартака» и «Нижнего Новгорода». Кроме того, у Юсуфа два ассиста в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России с «Сочи» — два его навеса с угловых нашли Игоря Дивеева.

12&nbsp;марта. &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА. «Локомотив» — ЦСКА: все голы матча РПЛ

«Локомотиву» Языджи забил на 39-й минуте: сначала нападающий пяткой сделал пас на ход Зайнутдинову, с ударом которого справился голкипер железнодорожников Худяков, но Юсуф оказался первым на добивании. Турок сделал небольшую паузу перед ударом и переиграл вратаря, проявив голевое чутье и хладнокровие.

Языджи снова показал отменную реализацию. Всего у форварда в этом сезоне пять ударов в створ, три из которых турок конвертировал в голы.

Пожалуй, трансфер Языджи в ЦСКА пока самый эффективный этой зимой в РПЛ. Ни один новичок лиги не оказывает такого влияния на игру и результат своей команды. До игры с «Локо» турок принес армейцам 6 очков в РПЛ и помог команде выйти в четвертьфинал Кубка России.

Да, форвард «Рубина» Виталий Лисакович забил больше — два «Зениту», два «Ротору» в Кубке (с пенальти) и гол «Ахмату», но в РПЛ его мячи пока не были победными. А другие новички не забили больше двух мячей. Поэтому турок пока доминирует в лиге как по результативности, так и в плане важности мячей.

Языджи выступает в ЦСКА на правах аренды из «Лилля» до конца сезона. Агент футболиста накануне заявил, что Юсуф не собирается покидать команду и намерен отыграть этот сезон до конца. Зимой ЦСКА договорился с французским клубом о возможном выкупе турка летом за 12 миллионов евро.

Неизвестно, воспользуется ли армейский клуб этой возможностью, поэтому пока болельщикам ЦСКА стоит наслаждаться игрой новичка и смаковать голы турка. Одна из причин такого резвого старта карьеры Языджи в России — внимание к деталям. Он уделяет большое внимание сну и режиму, рациону питания и даже работает с личным психологом.

«Когда я повзрослел, стал более профессиональным, сформировал свою команду. В ней много людей: мой консультант, психолог, тренер по сну, тренеры по личностному развитию... Я работаю с ними. Теперь я доверяюсь профессионалам. Все потому, что я хочу быть лучшим в футболе. Очень важно, в какое время вы ложитесь спать и в какое время просыпаетесь. Еще — в какой период вы ложитесь спать после тренировки. Мы все это распланировали», — рассказывал Языджи в интервью пресс-службе ЦСКА.

Пока такой серьезный подход приносит турку успех в России.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
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Манчестер Юнайтед 2
Тоттенхэм 1
2-й тайм

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
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Локомотив 1
ЦСКА 2
Матч завершен

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
2
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2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
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10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
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 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
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