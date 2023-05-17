Карасеву дерби, Безбородову — суперфинал, Левникову — Ташкент. А как же Кукуян?

Сегодня РФС объявил имена арбитров, которые будут судить матчи 28-го тура чемпионата России. Игру «Спартак» — ЦСКА доверили одному из лучших рефери этого сезона Сергею Карасеву. Также можно предположить, кому достанется решающая встреча FONBET Кубка России.

Выбор судьи не понравится «Спартаку»

Арбитром матча 28-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА, который пройдет 21 мая, назначен Сергей Карасев.

Этот же судья работал на дерби в первом круге. Та встреча завершилась вничью (2:2). После нее «Спартак» подал жалобу в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК РФС), оспорив пять решений Карасева.

Тогда он допустил как минимум одну серьезную ошибку, не удалив на 81-й минуте армейца Никиту Ермакова. Тот на глазах у Карасева сильно ударил Данилу Пруцева шипами выше голеностопа. Нога спартаковца пошла на излом, к счастью, он избежал травмы. Рефери вынес сфолившему только предупреждение.

На 61-й минуте Карасев не показал желтую карточку другому футболисту ЦСКА — Виллиану Роше. Для защитника красно-синих она стала бы второй в матче — он был бы удален. Виллиан Роша грубо сыграл против Михаила Игнатова, ударив его шипами. Карасев фол не зафиксировал.

Было одно решение и в пользу красно-белых. На 6-й минуте Карасев, смотревший в направлении ворот красно-синих, тем не менее не увидел, что сделал Квинси Промес. В действия рефери вмешались видеоассистенты Сергей Иванов и Максим Гаврилин, после проверки предложившие судье самому посмотреть видеозапись и оценить фол спартаковца на предмет показа красной карточки и удаления.

После этого Карасев изучил повторы и вынес Промесу только предупреждение. Хотя действия голландца можно было рассматривать как агрессивное поведение — он умышленно ударил Виллиана Рошу ногой по ноге. Арбитра тогда поддержали его руководители.

А этой весной Карасев допустил серьезную ошибку уже в кубковой встрече «Спартака» — с «Уралом» (1:1). Он не зафиксировал фол Сильвие Бегича на Кристофере Мартинсе и не назначил 11-метровый удар в пользу красно-белых. Странно, но после этого московский судья не перестал получать назначений. Хотя жалоба красно-белых в ЭСК снова была признана обоснованной.

На этом странности не заканчиваются. Сегодня Карасев судит финальный матч Пути регионов «Краснодар» — «Урал». Непонятно, зачем ему дали это назначение. Ведь, во-первых, есть риск получить повреждение. Во-вторых, он может допустить ошибки, неудачно провести встречу. И что тогда — снимать его с дерби?

Отмечу еще, что Сергей как арбитр пять лет не обходится в чемпионате без игр между «Спартаком» и ЦСКА: ЦСКА — «Спартак» (1:1, 23.09.2018), «Спартак» — ЦСКА (2:1, 19.08.2019), ЦСКА — «Спартак» (3:1, 13.09.2020), ЦСКА — «Спартак» (1:0, 20.09.2021), ЦСКА — «Спартак» (2:2, 16.10.2022). Еще пару раз в этот период он работал на дерби видеоассистентом.

Шадыханова отстранили за ошибку против красно-белых, но его снова назначили на дерби

Видеоассистентом Карасева назначен Павел Шадыханов. Он нечасто работает на встречах с участием красно-белых. Более того, прошлой весной москвич был серьезно наказан за ошибку в игре «Локомотив» — «Спартак» (1:0), которую судил как раз Карасев.

Решением судейского комитета РФС ему «ограничили назначение на два матча чемпионата России за неисправление допущенной Карасевым ошибки с невынесением красной карточки игроку «Локомотива» и нарушение рекомендаций департамента судейства РФС при проверке ВАР данного спорного эпизода».

Павел Шадыханов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Шадыханов помогал в качестве видеоассистента. В середине первого тайма не был удален железнодорожник Алексис Бека-Бека.

Отмечу, что рефери из Москвы в мае этого года продолжает получать назначения, несмотря на ошибку, допущенную в игре 26-го тура чемпионата России «Ростов» — «Факел» (0:2). Шадыханов работал в роли видеоассистента и на 34-й минуте не вмешался в действия арбитра Евгения Кукуляка, ошибочно не показавшего красную карточку воронежцу Роману Акбашеву и не удалившего его с поля. Футболист «Факела» прыгнул в соперника и ударил его открытыми шипами. За этот фол он получил только предупреждение.

ВАР Чистяков ошибся, но его наградили двумя назначениями

Департамент судейства РФС определил, что Артем Чистяков, работавший в роли ВАР на матче 27-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Локомотив» (1:1), на 48-й минуте не имел оснований для вмешательства в действия ассистента судьи Дмитрия Ермакова вне зависимости от его решения.

Несмотря на это, Чистякову дали сразу два назначения в 28-м туре. Он снова выполнит функции ВАР — 22 мая во время матча «Пари НН» — «Сочи». А днем ранее будет работать резервным на дерби «Спартак» — ЦСКА.

В игре в Самаре второй ассистент судьи Ермаков занял неправильную позицию и зафиксировал положение «вне игры» у Вильсона Изидора, сравнявшего счет. С ним не согласились видеоассистенты Чистяков и Варанцо Петросян.

Артем Чистяков. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Поскольку в распоряжении ВАР имелись два хороших повтора, а расположение помощника судьи было методически ошибочным, было принято решение изменить решение ассистента и засчитать гол. Факт ошибочного решения ассистента также подтверждается дополнительным фотоматериалом, которого не было в наличии у ВАР. Департамент судейства считает, что, несмотря на правильность итогового решения, ВАР не имел оснований для вмешательства в действия помощника судьи вне зависимости от его решения, поскольку данных видеоракурсов недостаточно для быстрой и точной оценки игрового эпизода», — информирует сайт РФС.

То есть гол в итоге засчитан правильно, но ВАР не имел права вмешиваться и сделал это ошибочно, хотя и исправил ошибку Ермакова.

Расклады на будущее

Сегодня известны перспективы всех арбитров, на которых выпала основная нагрузка в чемпионате. За исключением одного — Павла Кукуяна.

Карасеву (17 игр в 27 турах) доверили главный матч — в Тушине. Владиславу Безбородову (20 встреч из 27 возможных) наверняка в виде награды дадут кубковый суперфинал. Кирилла Левникова (16 матчей) отправили в июньский Ташкент (или Бишкек), где пройдет чемпионат Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.

Павел Кукуян. Федор Успенский, Фото «СЭ»

А как же Кукуян, который честно тащил лямку весь сезон? 18 матчей. «Спартак» — «Зенит», «Зенит» — ЦСКА, «Динамо» — «Спартак», «Динамо» — «Ростов», «Локомотив» — «Динамо», «Локомотив» — «Зенит»... Но обжегся на золотой игре «Зенит» — «Спартак».

Что теперь? Надеюсь, вернут в 29-м или 30-м туре. И не забудут включить в список премированных по итогам сезона. Все-таки не за чувство юмора и шутки ему давали столько назначений на протяжении футбольного года — заслужил своей работой.

Галимов, Фролов, Сиденков

Сложнее оценить перспективы Романа Галимова, Антона Фролова и Ивана Сиденкова.

Рефери из Улан-Удэ успешно вернулся в высшую лигу, получил одно за другим шесть назначений судьей. Но «сгорел» в Нижнем Новгороде в матче «Пари НН» — «Крылья Советов» (2:1). И пропал. С тех пор ноль назначений.

В апреле — мае поработал во второй лиге Фролов. На его судейство пожаловалась недавно «Чайка».

Иван Сиденков. Александр Федоров, Фото «СЭ»

К сожалению, после травмы спины так и не вернулся на прежний уровень Сиденков — у него ошибки и в РПЛ, и в ФНЛ. Фактически ему придется снова доказывать, что он заслуживает работы в элитном дивизионе.