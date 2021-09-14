Марио Фернандес: футбольная карьера и личная жизнь

История защитника ЦСКА.

Биография Марио Фернандеса

30-летний защитник ЦСКА Марио Фернандес (полное имя — Марио Фигейра Фернандес) родился 19 сентября 1990 года в бразильском городе Сан-Каэтану-ду-Сул, штат Сан-Паулу. Рост футболиста — 187 см, вес — 80 кг. 13 сентября бразилец объявил о завершении карьеры в сборной России, в составе которой провел 33 официальных матча и забил 5 мячей.

Детские годы и юность

Где и когда родился Марио Фернандес?

Марио Фернандес родился 19 сентября 1990 года в городе Сан-Каэтану-ду-Сул (штат Сан-Паулу), который является одним из самых благоприятных для проживания городов в Бразилии. Сан-Каэтану может похвастаться отсутствием фавел и самым высоким доходом на душу населения в стране.

Родители Марио Фернандеса

Марио появился на свет в семье тренера по мини-футболу в местной детской спортивной школе. У бразильского футболиста есть старшая сестра Дебора, которая работает медсестрой, младшая Талита — личный менеджер Фернандеса в Бразилии, и брат Жонатас.

В возрасте шести лет Фернандес начал тренироваться под руководством своего отца. Когда стало понятно, что талант футболиста превосходит амбиции игрока в футзал, отец отвел сына в местную футбольную команду «Сан-Куэнтрано». Выступая на позиции центрального защитника, Марио выделялся среди ровесников благодаря отличной скорости и техническому оснащению, которые несвойственны высоким игрокам на его позиции.

Стоит отметить, что брат бразильца Жонатас тоже пытался стать профессиональным футболистом и в 2014 году находился на просмотре в ЦСКА, приняв участие в двух контрольных матчах. После неудачного просмотра Жонатас вернулся в Бразилию, где вскоре завершил карьеру из-за проблем со здоровьем.

Национальность Фернандеса

Марио Фернандес является бразильцем по национальности. В октябре 2014 года защитник успел дебютировать за сборную Бразилии в товарищеском матче с командой Японии (4:0), но летом 2016 года он принял российское гражданство, что позволило выступать ему за сборную России.

Марио Фернандес: личная жизнь

Жена Марио Фернандеса

Супругой Марио Фернандеса является Марьяна Шотт де Фрейташ. Официальный брак пара заключила 19 декабря 2020 года.

Марьяна работает адвокатом. Она окончила юридический факультет Коимбры (Португалия), там же училась в частном институте Биссаи Баррето, после уехала в Толедо (Бразилия), где получила дополнительное образование.

Жена Фернандеса, как и сам бразилец, не выставляет свою личную жизнь напоказ. В отличие от многих спутниц футболистов, Марьяна не публикует откровенные фотографии в Instagram, где на ее аккаунт подписано чуть более 6000 человек.

Дети Марио Фернандеса

Марио Фернандес и Марьяна Шотт еще не успели родить детей. Известно, что у футболиста есть дочь от предыдущих отношений. Еще до переезда в Россию Марио встречался с блондинкой по имени Сара Белтрам, но девушке не понравилась жизнь в России, из-за чего пара распалась.

Гражданство Фернандеса

Российское гражданство Марио Фернандес получил в июле 2016 года. Сам футболист признался, что в большей степени сделал это ради ЦСКА — с российским паспортом защитник перестал считаться легионером в РПЛ:

«В моем решении взять российское гражданство нет ни грамма политики. Я честен перед вами, когда говорю, что все это делал только ради ЦСКА и ради футбола. Я не хочу никого обманывать в этом», — говорил бразилец.

Фернандес не был заигран за Бразилию в официальных матчах, поэтому получение российского гражданства открыло ему дорогу в сборную России.

Марио Фернандес: религия

Для многих это станет неожиданностью, но в начале карьеры у Фернандеса были проблемы с нарушением режима и алкоголем. Однако жизнь футболиста изменилась в лучшую сторону после перехода в ЦСКА.

«Я вообще не дотрагиваюсь до алкоголя. А раньше столько выпивал, что иногда даже пьяным приходил на тренировки. Но в какой-то момент я понял: с меня хватит. Я даже помню этот день. Мы сидели за обедом в ресторане с друзьями в Порту-Алегри, как подошел мой агент и сказал: «Марио, ЦСКА только что отправил по почте такой контракт. Можешь подписать его». Вот так, за обедом я поставил подпись под контрактом. Кто-то из друзей предложил в этот момент выпить, но я отказался. Ограничился апельсиновым соком, — признавался Фернандес.

В России Марио стал евангельским христианином. В этом поспособствовал выступавший ранее за «Локомотив» Майкон.

«Переехав в Россию, я обрел Бога, поменял свою жизнь. Моя семья была из церковных прихожан. Они много времени проводили в церкви. А я пропадал в ночных клубах, выпивал, прогуливал тренировки. Но когда я переехал в Москву, как-то решил сходить в бразильскую церковь. И люди там мне очень помогли. С этого момента я изменился, начал читать Библию», — сказал защитник ЦСКА в одном из интервью.

Марио Фернандес и русский язык

Незнание русского языка — одно из немногих, за что болельщики критикуют защитника ЦСКА. Несмотря на то что Фернандес проживает в России уже около 10 лет, Марио продолжает давать интервью на португальском языке.

«Честно вам говорю: для того чтобы выучить русский язык, мне бы пришлось закончить с футболом. Тогда я бы пошел в школу, каждый день ходил на занятия и занимался только русским языком. Настолько это сложный язык!

Я, конечно, уже многое начал понимать, но, чтобы давать интервью на русском языке... нет, это практически нереально. Искренне прошу прощения за это", — извинялся футболист перед российскими болельщиками.

Футбольная карьера

За какие клубы и где играл Фернандес?

Первым клубом в карьере Фернандеса был «Сан-Куэнтрано» из бразильской серии D, куда его привел отец в 2006 году, когда Марио было 16 лет.

В марте 2009 года защитник подписал пятилетний контракт с «Гремио», который заплатил за трансфер 1 миллион долларов. После перехода футболист неожиданно пропал на три дня: у Марио случился нервный срыв из-за переезда в другой город. Клуб не стал наказывать Фернандеса — игрок обратился к психологам, а его мама переехала в Порту-Алегри.

В дебютном сезоне за «Гремио» Фернандес провел 19 матчей, а также был переведен из центра на край защиты. Уже тогда он привлек к себе интерес таких клубов, как «Барселона», «Реал», «Интер» и «Манчестер Сити». Возможно, европейских грандов в ту пору отпугнуло пристрастие Марио к сладостям и фастфуду, из-за которого «Гремио» обязал защитника есть только на тренировочной базе клуба.

Всего с 2009 по 2012 год Фернандес провел за «Гремио» 54 матча и забил 1 мяч. Первые переговоры между ЦСКА и бразильским клубом о переходе Марио состоялись зимой 2011 года. Но тогда стороны не смогли договориться, «Гремио» запросил 25 миллионов евро. Через год переговоры продолжились, и 4 мая 2012 года армейцы официально объявили о заключении с Марио Фернандесом пятилетнего контракта.

«Он молод, у него большой потенциал, это современный защитник, который способен не только грамотно обороняться, но и эффективно подключаться к атакам. Считаем, что он, безусловно, усилит ЦСКА», — прокомментировал трансфер гендиректор ЦСКА Роман Бабаев.

По информации ряда СМИ, переход бразильца обошелся ЦСКА в 15 миллионов евро, но Бабаев сообщал, что реальная сумма трансфера оказалась существенно ниже.

С 2012 года Фернандес неизменно выступает за ЦСКА и уже три раза продлевал контракт с армейским клубом (в 2014, 2017, 2021 годах). В составе армейцев бразилец трижды становился чемпионом России (2012/13, 2013/14, 2015/16) и обладателем Суперкубка страны (2013, 2014, 2018), а также выиграл Кубок России в сезоне-2012/13.

Марио Фернандес в сборной Бразилии

Свой первый вызов в сборную Бразилии Фернандес получил 5 сентября 2011 года. Тогда правый защитник попал в заявку на первый матч Суперкласико де лас Америкас против Аргентины (0:0), но провел всю встречу на скамейке запасных. На ответную встречу Марио не был вызван.

Дебютный и единственный матч Фернандеса за сборную Бразилии состоялся 14 октября 2014 года — футболист вышел на второй тайм товарищеского матча с Японией (4:0) и не отметился результативными действиями.

Согласно правилам ФИФА, футболист считается заигранным за сборную только при участии в официальной встрече, к которым товарищеские не относятся. В ноябре 2015 года гендиректор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что бразилец хочет получить российское гражданство. В марте 2016 года футболист подал необходимый пакет документов, а уже в июле Президент России Владимир Путин удовлетворил просьбу Фернандеса отдельным указом.

Где сейчас играет Марио Фернандес?

Марио Фернандес выступает за ЦСКА на позиции правого защитника под 2-м номером. Всего с 2012 года за красно-синих он сыграл 305 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 46 результативных передач.

Марио Фернандес в сборной России

Несмотря на то что Фернандес сменил гражданство в основном ради ЦСКА, это принесло пользу сборной России, у которой имелись проблемы с позицией крайнего защитника.

Кубок Конфедераций-2017 бразилец был вынужден пропустить из-за перелома носа. Марио дебютировал в сборной России 3 сентября 2017 года в матче против московского «Динамо» (3:0). Тогда Фернандес вышел в стартовом составе и на 58-й минуте установил итоговый счет.

В официальных матчах за сборную Марио дебютировал уже на домашнем чемпионате мира в 2018 году. Его игра помогла национальной команде дойти до четвертьфинала с Хорватией (2:2, 3:4 — по пенальти). Именно его гол перевел встречу с хорватами в серию пенальти, где бразилец не смог реализовать свою попытку с 11-метровой отметки.

Как и в ЦСКА, в сборной России Фернандес выступал под 2-м номером. За четыре года футболист сыграл за сборную 33 официальных матча, в которых забил 5 мячей. 13 сентября защитник завершил карьеру в сборной России, мотивировав решение желанием сосредоточиться на клубной карьере.

Вероятно, на это решение повлияла травма колена, которая была получена им 3 сентября в матче отборочного раунда ЧМ-2022 против Хорватии (0:0). За последний год у футболиста было семь различных повреждений, последняя травма вывела из строя Марио на два месяца — все это явно не радует ЦСКА. Как и в случае получения гражданства, отказался от сборной России бразилец ради армейского клуба.

Какая зарплата у Марио Фернандеса?

Официально зарплата Марио Фернандеса в ЦСКА не разглашается. При этом неоднократно в СМИ сообщалось, что за сезон в армейском клубе защитник получает около 2,2 миллиона евро.

Марио Фернандес сейчас

Контракт Марио Фернандеса с ЦСКА рассчитан до окончания сезона-2023/24. Он является самым дорогим игроком своего клуба, трансферная стоимость согласно Transfermarkt — 16 миллионов евро. Нет никаких предпосылок, что в ближайшее время защитник покинет стан армейцев. Сейчас футболисту предстоит лечение травмы колена, из-за которой он, вероятно, пропустит матч 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (20 сентября).

Марио Фернандес: соцсети

Ранее Марио был активным пользователем Instagram, где не ограничивал себя публикацией только футбольных снимков. Однако вскоре футболист принял решение удалить аккаунт. В настоящий момент Фернандес не присутствует в каких-либо социальных сетях.