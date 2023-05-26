«Спартак» запросил у КДК РФС полный текст решения по дисквалификации Соболева

Глава комитета контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» запросил у комитета полный текст решения по дисквалификации нападающего Александра Соболева.

«Мы получили от «Спартака» запрос на полный текст решения КДК РФС. Теперь мы будем готовить, когда он будет готов, отправим. После заседания я говорил, что «Спартак» может не запрашивать полный текст, а может сразу подать на обжалование. Но «Спартак» запросил полный текст всего решения, то есть по Александру Соболеву, [игрокам ЦСКА] Виллиану Роше и Саше Зделару», — цитирует Григорьянца ТАСС.

24 мая КДК РФС дисквалифицировал Соболева на четыре матча за непристойный жест в адрес соперника во встрече 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

В тот же день руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов сообщил журналистам, что клуб обжалует это решение.