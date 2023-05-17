«Пусть Карпин станет вторым. Обидно за «Торпедо». Испанец приехал руководству дачу строить?» Мнение Бормана
— К очередному чемпионству «Зенита» отнесся как к неизбежности. Особо никаких эмоций не испытал. Питер поставил на кон все. Второе место для клуба с таким спонсором — катастрофа. Так что все логично. При этом, мне кажется, гегемония «Зенита» все же будет нарушена. Ничто не вечно под луной. Рано или поздно что-то должно сломаться и в этом механизме.
С другой стороны, в 90-е годы Олег Иванович Романцев захватил трон и всех щелкал, как Терминатор. Нет, я бы не проводил параллели между этим «Зенитом» и тем «Спартаком». Разный футбол. Сейчас другое измерение. Нет Лиги чемпионов, ничто на питерцев не давит... Они играют лишь за первое место в РПЛ. Так что — некорректное сравнение.
Главное разочарование весны — «Торпедо». Обидно за клуб с такими традициями. Сразу вспоминаешь Валентина Козьмича Иванова, всех ветеранов клуба... Прошлое вспоминаю. А что сейчас? Команда с печальной судьбой — то входит, то выходит, то исчезает, то возрождается. И так, увы, бесконечно.
Последнее место автозаводцев в этом сезоне закономерно. Вы же видели, что происходило в клубе. Разные тренеры, разные менеджеры. Ну зачем пригласили этого испанского тренера по фамилии Клотет? Может быть, достраивать дачу руководству клуба? Не знаю... Может, он не тренер, а строитель? Могли же позвать Дзюбу... Не думаю, что этим руководителям впору кусать теперь локти. Там локтей нет давно... Непонятные персонажи. Увы.
Кстати, Дзюбу я считаю пока лучшим игроком в РПЛ этой весной. Выходит на поле и развлекается над всеми. Ну почти над всеми. Лично я не сомневался, что он вновь заявит о себе. Да, в Турции не получилось, но ему и не следовало туда соваться. Другой футбол, другой стиль игры.
Результативность Дзюбы говорит о низком уровне РПЛ? С чего вы это взяли? Ну как мы сами себя сейчас можем оценить? Без еврокубков-то. Не те легионеры? А в «Зените»? Разве там несерьезные ребята? Так что мы варимся в собственном соку...
Что происходит со «Спартаком» этой весной? Может быть, мы слишком многого ждали от Абаскаля? Осенью были яркие матчи, яркие моменты. А вот на длинной дистанции... И потом, вы до «Спартака» знали такого тренера, как Абаскаль? Почему красно-белые последнее время делают ставку на иностранцев? Руй, Ваноли, Абаскаль... Своих, что ли, нет?
Говорят, что при Абаскале команда играет неплохо. Хорошо, а какой результат? 1:1 с «Химками»... Красно-белых засудили, удалили Денисова? Ребят, где «Спартак» и где «Химки»? Ну какие могут быть ссылки на судейство? Да «Спартак» должен побеждать такого соперника без всяких там вводных! Ну вы сами вспомните, что творилось в «Химках» в этом сезоне. Там руководители так чудили, что с ума можно сойти... А тут — ничья. Счет на табло.
Или «Динамо». Ну что получилось у этого Йокановича? Уволили. Теперь зовут, как пишут, Николича. Зачем? Своих перспективных тренеров нет? Перевелись? Кого нужно назначить вместо Николича? Я же не на зарплате в «Динамо». Хотите, чтобы я сейчас дал бесплатный совет бело-голубым? Не дождетесь. (Смеется.)
В серебряной гонке болею за «Ростов». Пусть Карпин станет вторым. Второе место ЦСКА или «Спартака» — это более буднично. Больше сюрпризов!
Думаю, у дончан хватит силенок на финише чемпионата. Да, в последних двух встречах уступили, бывает. Но не сомневаюсь: под руководством Валерия Георгиевича будут драться. Они уже и так навели шороха в РПЛ. До сих пор в гонке. Красавцы. Да, ЦСКА сейчас стабильнее, наверное, содержательнее, но я за «Ростов», за молодежь! Пусть в этой битве победит «Пионеротряд». Тогда мы увидим, что можно попадать в медали и с российскими игроками. Разве плохо? Хорошая история!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
10
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|27
|5
|12
|10
|34-45
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6