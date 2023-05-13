«Барсагейт» по-российски. Как дело «Чайки» ударит по футбольным арбитрам?

Железнодорожный районный суд Воронежа рассматривает дело бывшего исполнительного директора футбольного клуба «Чайка» Олега Баяна.

Как сообщает ТАСС, ему предъявлено обвинение в 11 эпизодах подкупа на спортивных соревнованиях. Показания дают бывшие и действующие судьи.

Что произошло

По информации ТАСС, бывшему исполнительному директору футбольного клуба «Чайка» Олегу Баяну предъявлено обвинение в 11 эпизодах подкупа на спортивных соревнованиях. Он подозревается в передаче в общей сумме 1,9 миллиона рублей. Об этом ТАСС сообщила прокурор Оксана Радостина.

Она также добавила, что дело Баяна стало следствием первого в России уголовного дела о договорном матче между футбольными клубами «Чайка» и «Черноморец».

Мартовское заседание суда

Заседание Железнодорожного районного суда Воронежа по делу Баяна состоялось 16 марта этого года. В суде продолжается допрос свидетелей, всего их более 80.

По данным суда, Баян обвиняется в совершении 11 преступлений по ч. 1 ст. 184 УК РФ и одного преступления — по ч. 3 ст. 184 УК РФ («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). В ходе первенства России по футболу с 8 августа 2018-го по 15 апреля 2019 года перед проведением игр Баян предлагал спортивным судьям от 50 до 250 тысяч рублей для создания условий для победы «Чайки».

Также 12 мая 2019 года он предложил главному тренеру ФК «Черноморец» Хазрету Дышекову не менее 500 тысяч рублей за умышленный проигрыш в матче этих команд. Дышеков принял предложение Баяна, вступил в сговор с шестью игроками ФК «Черноморец» и обеспечил тем самым победу «Чайки» 13 мая 2019 года в матче 27-го тура первенства России. В 2022 году суд Воронежа по делу о договорных матчах назначил штраф главному тренеру «Черноморца» в размере 400 тысяч рублей, игрокам — от 290 тысяч рублей до 350 тысяч рублей.

Апрельское заседание суда

15 апреля, по информации ТАСС, в суде прошел допрос трех свидетелей — арбитров Романа Селезнева и Алексея Линкина, а также инспектора Владимира Степанищева.

Ассистент арбитра матча «Чайка» — «Краснодар 3» (прошел15 апреля 2019 года) Селезнев рассказал, что после игры получил от судьи Игоря Верткова перевод на свою карту 10 тысяч рублей.

Инспектор встречи «Чайка» — «Динамо» Ст (11 ноября 2018 года) Степанищев сообщил суду о получении после игры от судьи Романа Сафьяна перевода 10 тысяч рублей.

Первый помощник судьи Линкин дважды получил на свою карту перевод от судьи Антона Фролова: после матча 10 октября 2018 года между «Чайкой» и «Спартаком» (Нальчик) — 30 тысяч рублей, после матча 16 марта 2019-го «Чайка» — «Машук КМВ» — 60 тысяч рублей, чтобы, по его словам, половину перевести еще и воронежскому арбитру Александру Чекалину.

Майское заседание суда

11 мая Баян заявил в суде, что никогда не предлагал и не платил деньги арбитрам за нарушение закона и помощь его команде во время матчей.

«То, что я переводил 150 тысяч рублей [арбитру Сергею Костевичу], — я не отрицаю. Но то, что склонял, чтобы нам помогали, — это я отрицаю. Я ни одному из арбитров не предлагал денежные средства за то, чтобы они нарушали закон», — цитирует Баяна ТАСС.

Об этом экс-директор «Чайки» заявил после допроса судом Костевича, который 21 октября 2018 года был главным арбитром матча «Чайка» — «Ангушт» (Назрань). Ему помогали Александр Городовой и Андрей Гурбанов, а инспектором был Валерий Булыгин. Костевич рассказал, что до игры Баян предложил ему 150 тысяч рублей за помощь в матче, он ему отказал, но позже передал номер банковской карты своего друга, на которую поступили 100 тысяч рублей и 50 тысяч рублей. Часть из этих денег Костевич передал Городовому, Гурбанову и Булыгину.

Следующее заседание должно пройти 19 мая. Суд намерен по видео-конференц-связи допросить владельца клуба «Чайка» Андрея Чайку, администратора команды Андрея Курсекова и других свидетелей.

Олег Баян. ФК «Чайка»

Дело Максима Матюнина

Как известно, в декабре 2020 года контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) уже запретил Баяну, а также арбитру Максиму Матюнину (младшему брату Алексея Матюнина) пожизненно осуществлять любую деятельность, связанную с футболом. Такое наказание применено за организацию договорного матча «Чайка» — «Армавир», который состоялся 22 августа 2018 года.

«КДК РФС на основе представленных доказательств установил, что действующий на тот момент исполнительный директор ФК «Чайка» Олег Баян до матча вступил в сговор с судьей Максимом Матюниным, результатом которого стало предвзятое судейство в матче со стороны последнего. Арбитром были допущены ряд результативных ошибок в пользу «Чайки», что отразилось в низкой оценке работы судейской бригады матча со стороны инспектора. Впоследствии главным судьей матча были незаконно получены денежные средства от Олега Баяна», — цитировал тогда сайт РФС председателя КДК Артура Григорьянца.

Объяснение КДК

После вынесения вердикта по делу Матюнина Григорьянц дал пояснение «СЭ».

«КДК РФС не брал на себя полномочия органа предварительного следствия, а именно следственного департамента МВД. Когда мы рассматривали дело Матюнина, действовали как корпоративный юрисдикционный орган. Действовали соответственно с дисциплинарным регламентом. Решения КДК сами по себе не могут повлечь применения уголовного наказания. В результате решений КДК принимаются только спортивные санкции.

Поэтому нельзя отождествлять уголовно-процессуальную процедуру и корпоративную. Разбирательство, которое проводилось в КДК на основе данных следственного департамента МВД и департамента защиты игры РФС, не должно рассматриваться как этап уголовного расследования. Это совершенно разные вещи, решение корпоративного органа носит абсолютно автономный характер. При этом КДК имеет право при рассмотрении дела взаимодействовать с правоохранительными органами и обмениваться с ними имеющейся информацией. КДК во время разбирательства имел информацию от правоохранительных органов, что при рассмотрении другого дела в отношении бывшего исполнительного директора «Чайки» Баяна вскрылись факты, что он имел отношения с судьей Матюниным и передавал ему денежные средства, а тот их принимал.

Об этом и идет речь. Мы не говорим, кто здесь обвиняемый, подозреваемый или свидетель. Для КДК это не важно, тут имеют значение факты, связанные с договором, который Матюнин заключил с РФС и грубо нарушил. В договоре четко указано, что принимать определенные средства и подарки судье запрещено. Мы говорим о деле, связанном с нарушением договора между РФС и арбитром.

...Следствие идет, и оно само придет к определенному мнению в рамках уголовно-процессуального поля. Но КДК вправе и обязан применить к судье спортивные санкции за действия, которые футбольное сообщество считает недопустимыми, вне зависимости от результатов уголовного расследования. И тот факт, что пока не было информации о возбуждении уголовного дела на Матюнина, не говорит о том, что КДК не мог выносить своего решения. Мы имеем все доказательства и информацию о передаче денежных средств от Баяна к Матюнину.

...Оценка правильности судейства Матюнина не являлась решающим основанием для применения санкций. Даже если бы он провел безупречный матч без единой ошибки, но взял за это деньги, это повлекло бы точно такое же наказание. В 2019 году генеральный директор ФК «Урожай» Градиленко был отстранен КДК на год от деятельности, связанной с футболом, только за одно предложение передать денежные средства тренеру «Черноморца». Деньги переданы не были, так как в «Черноморце» их не приняли. Это очень важный момент.

Незаконное вознаграждение остается незаконным, даже если оно получено за исполнение своих обязанностей. Сущность правонарушения Матюнина состоит не в качестве его судейства, а в наличии недопустимых денежных отношений между арбитром и участником соревнований".

Дело Качанова, Мезенцева, Степанищева

18 декабря 2020 года КДК РФС принял следующие решения по матчу первенства России сезона-2018/19 годов между командами «Чайка» и «Дружба», который состоялся 3 августа 2018 года:

«...за организацию договорного матча в футбольных соревнованиях... запретить пожизненно осуществлять любую связанную с футболом деятельность Баяну О.А.

...за организацию договорного матча в футбольных соревнованиях... запретить пожизненно осуществлять любую связанную с футболом деятельность судьям Качанову А.А., Мезенцеву Д.Л., Степанищеву Д.В., а также запретить сроком на 5 (пять) лет осуществлять любую связанную с футболом деятельность инспектору Алиеву Х.К".

«КДК на основе представленных доказательств установил, что действующий на тот момент исполнительный директор ФК «Чайка» Олег Баян до матча вступил в сговор с членами судейской бригады матча Антоном Качановым, Денисом Мезенцевым, Денисом Степанищевым и инспектором матча Хыйсом Алиевым, результатом которого стало предвзятое судейство cо стороны судейской бригады. Так, указанными лицами был допущен ряд результативных ошибок в пользу ФК «Чайка». Впоследствии указанными официальными лицами матча были незаконно получены денежные средства от Олега Баяна», — цитировал сайт РФС председателя КДК Артура Григорьянца.

Футболисты «Чайки». ФК «Чайка»

Дело Костевича

2 июля 2021 года КДК РФС вынес следующие решения:

«...за организацию договорного матча в футбольных соревнованиях (матч первенства России по футболу сезона 2018-2019 годов между командами «Чайка» — «Ангушт», который состоялся 21 октября 2018 года) — запретить пожизненно осуществлять любую связанную с футболом деятельность Баяну О.А.

...за организацию договорного матча в футбольных соревнованиях (матч первенства России по футболу сезона 2018-2019 годов между командами «Чайка» — «Ангушт», который состоялся 21 октября 2018 года) — запретить пожизненно осуществлять любую связанную с футболом деятельность судье Костевичу С.В.

...за организацию договорного матча в футбольных соревнованиях (матч первенства России по футболу сезона 2018-2019 годов между командами «Чайка» — «Ангушт», который состоялся 21 октября 2018 года) — запретить на 5 (пять) лет осуществлять любую связанную с футболом деятельность инспектору Булыгину В.Г.

...за организацию договорных матчей в футбольных соревнованиях (матчи первенства России по футболу сезона 2018-2019 годов между командами «Чайка» — «Ангушт», который состоялся 21 октября 2018 года, «Чайка» — «Дружба», который состоялся 03 августа 2018 года, а также матч 1/32 финала Кубка России по футболу сезона 2018-2019 годов между командами «Чайка» — «Армавир», который состоялся 22 августа 2018 года) — перевести ФК «Чайка» п. Песчанокопское в низший по рангу дивизион (в Олимп-Первенство России по футболу среди команд клубов второго дивизиона сезона 2021-2022 годов)".

Запрос «СЭ» и ответ РФС

«СЭ» обратился в РФС с просьбой предоставить ответ на такой вопрос:

«Почему к другим судьям не применены те же санкции, что и к теперь уже бывшему арбитру Максиму Матюнину, который пожизненно отстранен от судейства? Более того, Антон Фролов и Роман Сафьян стали арбитрами РПЛ и дебютировали в ней».

Кстати, сегодня Сафьян будет судить матч 27-го тура чемпионата России «Зенит» — «Краснодар».

«В рамках расследования дела «Чайки» департамент защиты игры РФС провел масштабную работу, в частности, было опрошено большое число судей, которые в тот период времени работали во второй лиге. Было установлено, что некоторые судьи допускали этические нарушения. Решение по каждому конкретному арбитру принималось отдельно, учитывался ряд факторов, в том числе готовность к сотрудничеству с департаментом защиты игры и отсутствие предвзятости в работе», — такой ответ вчера предоставили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Число вовлеченных судей

Точное число судей, которые уже понесли наказание или проходят по делу Баяна в качестве свидетелей, пока не названо. Не говорится и о том, сохранят ли все они свидетельский статус.

ТАСС сообщил, что опрашиваемых больше 80. Это, по всей видимости, футболисты, арбитры и инспекторы. Можно только предположить, что количество вовлеченных в процесс рефери составляет несколько десятков (40-50 человек), включая тех, кто сегодня входит в списки судей и ассистентов РПЛ, как, к примеру, Сафьян, Фролов и Гурбанов.

Дело масштабное. Как оно в целом скажется на российских арбитрах?