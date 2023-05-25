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Хлусевич: «Готов играть в старте «Спартака» каждый матч»

Руслан Минаев
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Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич оценил свое физическое состояние после матча с ЦСКА (2:1) в 28-м туре РПЛ.

«В матче с ЦСКА впервые вышел в старте после травмы. Очень доволен, что все хорошо. Отыграл все 90 минут, ощущаю себя хорошо. Готов играть в старте каждый матч», — цитирует игрока Sport24.

В этом сезоне 22-летний провел за «Спартак» 33 матча и отдал 4 результативные передачи.

Источник: Sport24
Даниил Хлусевич
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
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Квинси Промес

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