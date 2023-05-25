Хлусевич: «Готов играть в старте «Спартака» каждый матч»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич оценил свое физическое состояние после матча с ЦСКА (2:1) в 28-м туре РПЛ.

«В матче с ЦСКА впервые вышел в старте после травмы. Очень доволен, что все хорошо. Отыграл все 90 минут, ощущаю себя хорошо. Готов играть в старте каждый матч», — цитирует игрока Sport24.

В этом сезоне 22-летний провел за «Спартак» 33 матча и отдал 4 результативные передачи.