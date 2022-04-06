РФС наказал своих арбитров. УЕФА и ФИФА скоро накажут РФС

В российском футболе не прекращаются судейские скандалы. А нерешенные проблемы снова пытаются решить методом кнута, наказывая рефери. Что дальше?

Панин и Любимов

Сегодня от работы на матчах РПЛ отстранены несколько арбитров, судивших игры последнего, 23-го тура чемпионата России. Без назначений в апреле и мае этого года остались Игорь Панин, Артем Любимов и Алексей Сухой. Так решил судейский комитет РФС (СК).

Панин отстранен до конца сезона, как говорится в сообщении на сайте РФС, за «допущенные три ключевые ошибки, в том числе неисправление ключевой ошибки, повлиявшей на результат матча, после рекомендации ВАР изменить решение в матче ЦСКА — «Урал» и качество судейства в 2021-2022 годах».

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Напомню, что в самом конце этой игры, завершившейся вничью (2:2), Панин не назначил 11-метровый удар в ворота красно-синих. Даже после вмешательства видеоассистента Яна Бобровского. Правда, необходимо заметить, что судье не показали повтор с того ракурса, где фол армейца Ушакова был более очевиден. Возможно, сказалось то, что Бобровский дебютировал в роли ВАР.

Любимов отстранен до конца сезона за «нарушение рекомендаций департамента судейства РФС при проверке ВАР спорного эпизода с назначением пенальти в матче «Краснодар» — «Динамо», приведшее к ключевой ошибке, повлиявшей на результат матча».

Любимов работал видеоарбитром на игре «Краснодар» — «Динамо» (0:1), в которой был ошибочно назначен 11-метровый удар в ворота «быков». Реализовав его, динамовец Фомин забил победный гол.

Сухой

Сухой отстранен до конца сезона за «нарушение рекомендаций департамента судейства РФС при вынесении решения после проверки ВАР спорного эпизода с назначением пенальти в матче «Краснодар» — «Динамо», приведшее к ключевой ошибке, повлиявшей на результат матча».

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Сухой был арбитром. ВАР провели проверку и определили, что фол Черникова на Смолове произошел в штрафной площади. Полузащитник действительно попытался прихватить динамовца внутри штрафной. Но та задержка рукой, которая на самом деле повлияла на движение нападающего гостей, произошла вне пределов штрафной площади. Назначать пенальти не следовало. Решение ВАР фактическое, поэтому они не позвали Сухого к монитору. За что тогда наказан судья? Отмечу, что в другом ключевом эпизоде, на 90+3-й минуте, Сухой правильно не назначил пенальти в пользу «Краснодара» после падения Ионова.

Шадыханов и Карасев

Павлу Шадыханову решением СК ограничено назначение на два матча чемпионата России за «неисправление допущенной Сергеем Карасевым ошибки с невынесением красной карточки игроку «Локомотива» и нарушение рекомендаций департамента судейства РФС при проверке ВАР данного спорного эпизода».

Шадыханов помогал в качестве видеоассистента в игре «Локомотив» — «Спартак» (1:0). В середине первого тайма, как определила ЭСК, не был удален железнодорожник Алексис Бека-Бека.

То есть Шадыханов пропустит 24-й и 25-й туры. А сам Карасев не получит назначение на одну из игр 24-го тура.

Мешков и Сиденков

Очевидно, что скандал вокруг неудаления Бека-Бека возник в первую очередь по двум причинам.

Во-первых, это случилось в игре с участием «Спартака», к которому «липнут» спорные судейские решения.

Во-вторых, в этом же туре в тот же день на 45+7-й минуте матча «Арсенал» — «Ахмат» (0:0) арбитр Виталий Мешков после вмешательства видеоассистентов Ивана Сиденкова и Дмитрия Мосякина удалил полузащитника туляков Чаушича.

Хавбек вступил в единоборство с соперником и ударил его ногой в область икроножной мышцы. Судья видел этот фол, зафиксировал его и поначалу вынес Чаушичу предупреждение. Но ВАР с ним не согласились и предложили посмотреть повторы.

После этого Мешков изменил свое решение и достал красную карточку. Эпизод пограничный. Думаю, если «Арсенал» обратился бы в экспертно-судейскую комиссию, эксперты встали бы на сторону арбитра и поддержали бы его.

Обратите внимание: арбитры ФИФА Мешков и Карасев вынесли предупреждения, одинаково оценив действия сфоливших. Первый изменил решение только после вмешательства Сиденкова и просмотра видеозаписи. Шадыханов после своей проверки не предложил Карасеву подойти к монитору и посмотреть повторы.

И поступил в соответствии с тем, как требует работать УЕФА и как действуют европейские судьи на играх еврокубков.

Тут нужно оговориться и отметить, что сейчас в нашем футболе судьям и их видеоассистентам стали настоятельно рекомендовать не стесняться как можно чаще прибегать к просмотрам видеозаписи. Цель одна — избежать ошибок.

Надеюсь, это не пойдет вразрез с протоколом ВАР и видеоассистенты не дойдут до того, что станут подсказывать арбитрам даже в тех моментах, когда речь идет о вынесении или невынесении предупреждения. Хотя, признаюсь, такие подозрения уже возникли.

Печально, если такие же подозрения возникнут у представителей УЕФА и ФИФА.

Назначения

Отстранение такого числа рефери в какой-то степени поможет тем, кто руководит судейским корпусом, несколько снизить градус напряженности. Но при этом возникнут сложности с составлением списка назначений на следующие туры.

У Панина в этом чемпионате 14 матчей (8 в роли судьи и 6 видеоарбитром). У Любимова таких игр 20 (11+9). Сухой провел столько же встреч — 20 (13+7). 22 матча в активе Шадыханова (11+11).

Их не заменить автоматически, к примеру, малоопытными Антоном Фроловым и Бобровским. К тому же нельзя забывать, что на «скамейке штрафников» уже находятся Павел Кукуян, Евгений Кукуляк и Сергей Иванов.

Безусловно, уже на этой неделе могут возникнуть проблемы с назначением рефери на игры 24-го тура. Кому-то придется судить по два матча: к примеру, один — арбитром, другой — видеоассистентом или же только видеоассисентом, но две встречи.

Международные регламенты

Но на самом деле это только часть внутренних проблем. Дело в том, что в нашем футболе не соблюдаются международные законы — положение ФИФА об организации судейства и судейская конвенция УЕФА.

Пока в Цюрихе и Ньоне ждут и не прибегают к строгим наказаниям. Но вечно так продолжаться не будет. Положение ФИФА четко определяет, что председателем судейского комитета в любой ассоциации, входящей в ФИФА, должен быть бывший арбитр, работавший на высшем уровне. То есть им может стать только завершивший карьеру рефери, ассистент или видеоассистент, судивший матчи чемпионата страны.

Кроме того, ни председатель СК, ни члены комитета не вправе быть каким-либо образом связаны с клубами, лигами, любыми другими футбольными организациями. В СК не могут работать действующие судьи.

Ашот Хачатурянц. РФС

То есть ни Ашот Хачатурянц, избранный прошлой осенью президентом РПЛ, ни Павел Каманцев не вправе возглавлять СК. Именно поэтому исполком РФС не заменил Хачатурянца на Каманцева. Но при этом Ашот Рафаилович остался во главе комитета — во всяком случае, в официальных новостях он называется председателем.

О том, что судейские органы должны находиться вне сферы влияния лиг и клубов, впрямую говорится и в конвенции УЕФА, которую подписали все 55 федераций, входящих в Союз европейских футбольных ассоциаций.

А в российском футболе президент лиги возглавляет и судейский комитет, и экспертно-судейскую комиссию (правда, без права голоса).

И УЕФА, и ФИФА следят за выполнением своих законов и соблюдением своих документов. В случаях их нарушения и несоблюдения они предупреждают и предписывают исправить ситуацию, а затем наказывают.

Предупредить могут по-дружески — для этого далеко не всегда присылают официальное письмо.

ВАР

Чем может грозить несоблюдение судейских законов?

Впрямую — исключением из судейской конвенции УЕФА и прекращением выплат. Это десятки тысяч евро. И удар по имиджу РФС.

Могут запретить иностранным экспертам участвовать в работе нашей ЭСК, а также перестать использовать наших инспекторов и судей на международных матчах.

Вы скажете, что сегодня это уже происходит. Да, так и есть.

Но, кроме того, в ближайшем будущем мы можем остаться без ВАР.

ВАР. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Во-первых, у нас остановилась подготовка новых видеоассистентов, которым нужно проходить обучение и лицензирование. И это вопрос не одной недели или месяца, а нескольких месяцев.

Во-вторых, могут возникнуть проблемы с выплатами провайдеру технологий, которые используются в работе ВАР.

В-третьих, могут возникнуть проблемы с продлением соглашения об использовании ВАР в новом сезоне — в сезоне-2022/23.

На днях я предложил отказаться от использования видеоассистентов в матчах чемпионата и Кубка России. Аргументировал это так:

— не все из видеоассистентов, получивших лицензии, способны работать видеоассистентами;

— не налажено взаимодействие видеоассистентов с арбитрами;

— действия видеоассистентов не только не помогают исправлять ошибки, а, наоборот, увеличивают их число и вызывают скандалы;

— футбольное сообщество не готово правильно воспринимать и понимать то, что делают видеоассистенты;

— отсутствуют внятные разъяснение и пояснения работы видеоассистентов, что еще больше нагнетает напряженность вокруг судейства.

У меня нашлось много оппонентов. Главный аргумент: ВАР должны быть, потому что они должны быть. Хорошо, но давайте тогда соблюдать законы и правила.

Структура

Повторю: сегодняшним решением СК попытался показать, что он реагирует на сигналы клубов и на скандалы, и снизить напряженность. Но это мера, которая может дать эффект только в краткосрочной перспективе. А что дальше?

Новых судей нет — их не подготовили. Новых ВАР нет — и к следующему сезону их не успеют подготовить за оставшиеся три-четыре месяца.

Структура руководства судейством и инспектированием сегодня выглядит так:

— судейский комитет (Ашот Хачатурянц, председатель, президент РПЛ);

— департамент судейства (Павел Каманцев, исполняющий обязанности главы, профессиональный юрист, его заместитель Николай Иванов);

— департамент инспектирования (Сергей Фурса);

— экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (Ашот Хачатурянц, председатель без права голоса, президент РПЛ).

Иванов

Две попытки привлечь иностранцев завершились увольнением Виктора Кашшаи и Витора Мануэла Мелу Перейры. Если и сохранилась идея вновь прибегнуть к услугам зарубежного специалиста, думаю, она невыполнима в сегодняшних условиях.

В судейских кругах все настойчивее называют Валентина Иванова как человека, который мог бы найти выход и исправить проблемы.

Валентин Иванов. Никита Успенский, Фото архив «СЭ»

Но сегодня он востребован в ФИФА как один из ведущих инструкторов и тех, кто участвует в подготовке арбитров к крупным международным турнирам. Он уже испытал на себе, что такое работать во главе департамента судейства в условиях, когда арбитры и их руководитель не защищены от прямого негативного воздействия клубов, и, мягко говоря, не горит желанием повторять тот опыт.

Предположу, что Иванов может вернуться только при одном условии — если ему предоставят полную самостоятельность. Готово ли руководство РФС пойти на это?