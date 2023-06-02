Роша: «Соболев постоянно меня провоцировал, издавал ухающие звуки — «У-у-у»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша поделился мнением о поведении форварда «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ.

— Игрок «Спартака» продемонстрировал этот жест в первый раз гораздо раньше удаления, в центре поля, а затем издал звук уханья — У-у-у, — приводит слова Роши официальный сайт клуба. — Я тогда сразу посмотрел на бокового судью и пытался обратить его внимание на этот эпизод. Затем был момент на боковой линии, когда я подошвой коснулся игрока соперника. Он пробегал и что-то агрессивно жестикулировал.

А уже после всего этого произошел момент в штрафной, который привел к удалениям. Он еще раз показал этот жест мне прямо в лицо. А то, что я процитировал этот жест, было моей попыткой объяснить судье то, что Соболев сделал в мою сторону. Я просто хотел привлечь внимание арбитров к данному эпизоду.

— Не пытался объяснить судье на английском, словами, что сделал соперник?

— Поскольку я говорю только на португальском и не владею русским, то пришлось прибегнуть к языку жестов.

— Как ты думаешь, почему игрок красно-белых так себя вел по отношению к тебе? Может, ты что-то ему сделал или больно ударил по ноге?

— Как я и говорил, он постоянно меня провоцировал, когда пробегал рядом, издавал ухающие звуки — У-у-у, что-то говорил по-русски, но я не понимал что. Я ничего противозаконного против него не делал, не бил, не грубил. Но я очень хорошо его опекал, плотно играл в отборе, и он ничего не мог со мной поделать. Видимо, поэтому решил действовать в другом ключе.

— Хорошо, что справедливость восторжествовала, и карточку тебе отменили.

— Согласен, меня несправедливо удалили. Но матч прошел, страница перевернута и назад не вернуться. Возможно, результат был бы и правда другой, мы потеряли очень важные очки.

Соболев получил дисквалификацию на 4 матча за то, что показал оскорбительный жест защитнику ЦСКА Виллиану Роше в матче 28-го тура РПЛ. Форвард пропустил игру с «Пари НН» и не сможет сыграть против «Крыльев Советов» в 30-м туре чемпионата России-2022/23, а также не примет участия в первых двух играх «Спартака» в РПЛ-2023/24.