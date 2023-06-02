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Сегодня, 12:54

Роша: «Соболев постоянно меня провоцировал, издавал ухающие звуки — «У-у-у»

Сергей Разин
корреспондент
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Александр Соболев и Виллиан Роша.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша поделился мнением о поведении форварда «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ.

— Игрок «Спартака» продемонстрировал этот жест в первый раз гораздо раньше удаления, в центре поля, а затем издал звук уханья — У-у-у, — приводит слова Роши официальный сайт клуба. — Я тогда сразу посмотрел на бокового судью и пытался обратить его внимание на этот эпизод. Затем был момент на боковой линии, когда я подошвой коснулся игрока соперника. Он пробегал и что-то агрессивно жестикулировал.

А уже после всего этого произошел момент в штрафной, который привел к удалениям. Он еще раз показал этот жест мне прямо в лицо. А то, что я процитировал этот жест, было моей попыткой объяснить судье то, что Соболев сделал в мою сторону. Я просто хотел привлечь внимание арбитров к данному эпизоду.

— Не пытался объяснить судье на английском, словами, что сделал соперник?

— Поскольку я говорю только на португальском и не владею русским, то пришлось прибегнуть к языку жестов.

— Как ты думаешь, почему игрок красно-белых так себя вел по отношению к тебе? Может, ты что-то ему сделал или больно ударил по ноге?

— Как я и говорил, он постоянно меня провоцировал, когда пробегал рядом, издавал ухающие звуки — У-у-у, что-то говорил по-русски, но я не понимал что. Я ничего противозаконного против него не делал, не бил, не грубил. Но я очень хорошо его опекал, плотно играл в отборе, и он ничего не мог со мной поделать. Видимо, поэтому решил действовать в другом ключе.

— Хорошо, что справедливость восторжествовала, и карточку тебе отменили.

— Согласен, меня несправедливо удалили. Но матч прошел, страница перевернута и назад не вернуться. Возможно, результат был бы и правда другой, мы потеряли очень важные очки.

Соболев получил дисквалификацию на 4 матча за то, что показал оскорбительный жест защитнику ЦСКА Виллиану Роше в матче 28-го тура РПЛ. Форвард пропустил игру с «Пари НН» и не сможет сыграть против «Крыльев Советов» в 30-м туре чемпионата России-2022/23, а также не примет участия в первых двух играх «Спартака» в РПЛ-2023/24.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/exclusive/villian-rosha-v-tom-meste-otkuda-ya-rodom-srazhayutsya-do-poslednego-otdayu-vsego-sebya-i-ostavlyayu/
Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

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Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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