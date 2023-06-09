Федотов — об отмене дисквалификации Роши: «Справедливость восторжествовала на сто процентов»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью «СЭ» прокомментировал решение об отмене дисквалификации защитника команды Виллиана Роши.

— КДК РФС оправдал Виллиана Рошу. Можно ли сказать, что в этой ситуации справедливость восторжествовала?

— На все сто процентов. Хотя думаю, что даже этот вопрос не пришлось бы поднимать, будь судья более оперативным при вмешательстве в эпизод.

— После игры как-то поддержали Виллиана? Какой диалог был?

— Конечно, поддержали. Поаплодировали его рассудку и хладнокровию, что он не поддался. Думаю, что стоит сказать «браво» за это. Не знаю, что бы сделал на его месте другой футболист.

— В финале Лиги Европы игрок из «Севильи» показал аналогичный жест, и Соболев написал «это другое».

— Вообще не знаю, о чем тут речь: другое, третье, десятое. На футбольном поле идет честное мужское противоборство. Думаю, там не место каким-то вещам. Да, всякое бывает в пылу борьбы. Но все-таки нужно уважительно друг к другу относиться во всех проявлениях. Я думаю, что жесты — очень серьезная вещь, которая может ранить человека.

КДК РФС отменил удаление Роши и дисквалифицировал Соболева на четыре матча.