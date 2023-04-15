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Судейство

15 апреля, 23:50

Шадыханов прошел испытание «Спартаком»: плевок Клотета, удаления и 11-метровые

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Павел Шадыханов (слева) показывает желтую карточку Кристоферу Мартинсу Перейре.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Москвич впервые работал в качестве судьи на игре чемпионата России с участием красно-белых. Этот дебют Павел Шадыханов запомнит на всю жизнь. Как, видимо, и главный тренер «Торпедо».

Нетфуллин сыграл как Пике

Начнем с пенальти. На 14-й минуте матча «Торпедо» — «Спартак» (1:2) арбитр Павел Шадыханов после вмешательства видеоассистентов и просмотра видеозаписи зафиксировал фол Равиля Нетфуллина и назначил 11-метровый удар в пользу красно-белых. Судья квалифицировал действия торпедовца как нарушение правил, потому что левая рука игрока была отставлена в сторону.

Поначалу Шадыханов этого не увидел, и в его действия пришлось вмешаться Кириллу Левникову и Егору Болховитину.

Те, кто считает, что за такие действия футболиста обороняющейся команды нельзя назначать пенальти, должны вспомнить матч ЧМ-2018 между сборными Испании и России (1:1, пенальти — 3:4). Тогда в первом тайме Жерар Пике тоже находился спиной к Артему Дзюбе, тоже не видел удара соперника, но задрал руку и был наказан Бьорном Кайперсом 11-метровым ударом. Реализовав его, наша команда сравняла счет.

На 38-й минуте Олег Кожемякин, пытаясь сыграть в мяч, попал не по нему, а по голеностопу Кейта Бальде. Этот фол Шадыханов зафиксировал самостоятельно и моментально назначил пенальти — без помощи ВАР.

Ошибочно не удалил Самсонова

Она опять потребовалась судье на 42-й минуте. Шадыханов ошибочно не наказал Артема Самсонова 11-метровым ударом и красной карточкой. Он не увидел, что в площади ворот торпедовец ударил соперника открытыми шипами в голень. Мяч в тот момент находился в игре.

В действия судьи снова вмешались видеоассистенты Левников и Болховитин. Затем после просмотра повторов Шадыханов назначил пенальти, но ошибочно не показал Самсонову красную карточку, ограничившись желтой.

Андре и Рыбус избежали предупреждений

Есть вопросы и по применению дисциплинарных санкций в других моментах. Например, на 8-й минуте судья оставил без внимания жесты торпедовца Андре, который после фола выпрашивал наказание для спартаковца. Характерным движением он показывал Шадыханову, что тот должен вынести предупреждение нарушившему правила Даниилу Денисову.

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На 90+4-й минуте рефери ошибочно не вынес предупреждение спартаковцу Мачею Рыбусу, который попал Кожемякину рукой в голову. В том эпизоде судье не помог первый ассистент Илья Елеференко.

Почему Мартинс удален через паузу?

На 88-й минуте Шадыханов ошибочно сразу не отреагировал на саркастические аплодисменты Кристофера Мартинса, почему-то вынес ему второе предупреждение намного позже и уже затем удалил с показом красной карточки.

По правилу 12 «преимущество не следует применять в ситуациях, связанных с серьезным нарушением правил, агрессивным поведением или вторым предупреждением, за исключением случаев, когда есть явная возможность забить гол». Возможности забить у торпедовцев и близко не было — мяч находился на их половине поля. Но Шадыханов продолжил игру.

Тогда возникает вопрос: кто стал инициатором применения дисциплинарной санкции? Если сам судья, значит, он поступил вопреки правилам. Если второй ассистент Денис Березнов, кому аплодировал Мартинс, то почему он поздно дал сигнал Шадыханову? А если дал вовремя, снова вопрос о правилах и арбитре. Если подсказали видеоассистенты, то еще хуже — потому что они не имеют права этого делать, когда речь идет о предупреждении.

Клотет

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет получил красную карточку в конце первого тайма. Как указано в протоколе, он показал «оскорбительный жест в адрес главного арбитра».

После финального свистка наказанный тренер вышел на поле, по пути испепелил взглядом судей, а затем смачно плюнул. Не в арбитров — себе под ноги. Понятно, что он хотел этим сказать, но КДК вряд ли найдет тут повод для дополнительного наказания торпедовца.

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Павел Шадыханов
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