Шадыханов прошел испытание «Спартаком»: плевок Клотета, удаления и 11-метровые

Москвич впервые работал в качестве судьи на игре чемпионата России с участием красно-белых. Этот дебют Павел Шадыханов запомнит на всю жизнь. Как, видимо, и главный тренер «Торпедо».

Нетфуллин сыграл как Пике

Начнем с пенальти. На 14-й минуте матча «Торпедо» — «Спартак» (1:2) арбитр Павел Шадыханов после вмешательства видеоассистентов и просмотра видеозаписи зафиксировал фол Равиля Нетфуллина и назначил 11-метровый удар в пользу красно-белых. Судья квалифицировал действия торпедовца как нарушение правил, потому что левая рука игрока была отставлена в сторону.

Поначалу Шадыханов этого не увидел, и в его действия пришлось вмешаться Кириллу Левникову и Егору Болховитину.

Те, кто считает, что за такие действия футболиста обороняющейся команды нельзя назначать пенальти, должны вспомнить матч ЧМ-2018 между сборными Испании и России (1:1, пенальти — 3:4). Тогда в первом тайме Жерар Пике тоже находился спиной к Артему Дзюбе, тоже не видел удара соперника, но задрал руку и был наказан Бьорном Кайперсом 11-метровым ударом. Реализовав его, наша команда сравняла счет.

На 38-й минуте Олег Кожемякин, пытаясь сыграть в мяч, попал не по нему, а по голеностопу Кейта Бальде. Этот фол Шадыханов зафиксировал самостоятельно и моментально назначил пенальти — без помощи ВАР.

Ошибочно не удалил Самсонова

Она опять потребовалась судье на 42-й минуте. Шадыханов ошибочно не наказал Артема Самсонова 11-метровым ударом и красной карточкой. Он не увидел, что в площади ворот торпедовец ударил соперника открытыми шипами в голень. Мяч в тот момент находился в игре.

В действия судьи снова вмешались видеоассистенты Левников и Болховитин. Затем после просмотра повторов Шадыханов назначил пенальти, но ошибочно не показал Самсонову красную карточку, ограничившись желтой.

Андре и Рыбус избежали предупреждений

Есть вопросы и по применению дисциплинарных санкций в других моментах. Например, на 8-й минуте судья оставил без внимания жесты торпедовца Андре, который после фола выпрашивал наказание для спартаковца. Характерным движением он показывал Шадыханову, что тот должен вынести предупреждение нарушившему правила Даниилу Денисову.

На 90+4-й минуте рефери ошибочно не вынес предупреждение спартаковцу Мачею Рыбусу, который попал Кожемякину рукой в голову. В том эпизоде судье не помог первый ассистент Илья Елеференко.

Почему Мартинс удален через паузу?

На 88-й минуте Шадыханов ошибочно сразу не отреагировал на саркастические аплодисменты Кристофера Мартинса, почему-то вынес ему второе предупреждение намного позже и уже затем удалил с показом красной карточки.

По правилу 12 «преимущество не следует применять в ситуациях, связанных с серьезным нарушением правил, агрессивным поведением или вторым предупреждением, за исключением случаев, когда есть явная возможность забить гол». Возможности забить у торпедовцев и близко не было — мяч находился на их половине поля. Но Шадыханов продолжил игру.

Тогда возникает вопрос: кто стал инициатором применения дисциплинарной санкции? Если сам судья, значит, он поступил вопреки правилам. Если второй ассистент Денис Березнов, кому аплодировал Мартинс, то почему он поздно дал сигнал Шадыханову? А если дал вовремя, снова вопрос о правилах и арбитре. Если подсказали видеоассистенты, то еще хуже — потому что они не имеют права этого делать, когда речь идет о предупреждении.

Клотет

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет получил красную карточку в конце первого тайма. Как указано в протоколе, он показал «оскорбительный жест в адрес главного арбитра».

После финального свистка наказанный тренер вышел на поле, по пути испепелил взглядом судей, а затем смачно плюнул. Не в арбитров — себе под ноги. Понятно, что он хотел этим сказать, но КДК вряд ли найдет тут повод для дополнительного наказания торпедовца.