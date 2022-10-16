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Судейство

16 октября, 22:30

Карасев ошибочно не удалил спартаковца и двух армейцев. Что скажут его руководители?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Хорхе Карраскаль, судья Сергей Карасев, Антон Зиньковский и Хесус Мануэль Медина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Судья допустил три ошибки в ключевых эпизодах матча 13-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» (2:2) — не показал красные карточки Квинси Промесу, Виллиану Роше и Никите Ермакову.
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:2
Спартак

Хорошо, что спартаковцу Даниле Пруцеву не сломали ногу.

Не показана красная карточка спартаковцу Промесу

На 6-й минуте матча ЦСКА — «Спартак» арбитр Сергей Карасев, смотревший в направлении ворот красно-синих, не увидел, что натворил Квинси Промес. В действия рефери вмешались видеоассистенты Сергей Иванов и Максим Гаврилин, после проверки предложившие судье самому посмотреть видеозапись и оценить фол спартаковца на предмет показа красной карточки и удаления.

После этого Карасев изучил повторы и вынес Промесу только предупреждение.

Эпизод с фолом Квинси Промеса.
Эпизод с фолом Квинси Промеса.
Сергей Карасев смотрит эпизод с фолом Квинси Промеса.
Сергей Карасев смотрит эпизод с фолом Квинси Промеса.

Между тем действия голландца следует рассматривать как агрессивное поведение — он умышленно ударил Виллиана Рошу ногой по ноге. Агрессивное поведение — это попытка использовать или использование игроком чрезмерной силы или жестокости в отношении соперника (без ведения борьбы за мяч), независимо от того, имел ли место контакт. Даже попытка поступить таким образом должна наказываться удалением. А тут был удар, пусть и несильный.

Но один судья ФИФА (Карасев) не согласился с другим (Ивановым) и ассистентом ФИФА (Гаврилиным). Думаю, велика вероятность, что арбитра поддержат его руководители, как поддерживали других в ходе этого сезона.

Арбитр простил защитника ЦСКА Виллиана Рошу

На 61-й минуте судья ошибочно не вынес предупреждение Виллиану Роше. Для защитника красно-синих оно стало бы вторым, он получил бы красную карточку и покинул бы поле. Первое предупреждение он получил на 41-й минуте.

Виллиан Роша вблизи своей штрафной грубо сыграл против Михаила Игнатова, ударив его шипами. Карасев не зафиксировал фол.

Фол Виллиана Роши.
Фол Виллиана Роши.

Ермаков едва не сломал ногу Пруцеву

На 81-й минуте рефери ошибочно не показал красную карточку Никите Ермакову и не удалил его с поля. Армеец сильно ударил Данилу Пруцева шипами выше голеностопа, нога пошла на излом, к счастью, спартаковец избежал серьезной травмы.

Карасев видел эпизод, но вынес только предупреждение. Видеоассистенты Сергей Иванов и Максим Гаврилин в его действия не вмешались.

Нарушение Никиты Ермакова.
Нарушение Никиты Ермакова.
Нарушение Никиты Ермакова.
Нарушение Никиты Ермакова.
Нарушение Никиты Ермакова.
Нарушение Никиты Ермакова.
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Карасев (судья)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 3 : 2
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 0
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 0 : 3
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 2 : 2
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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