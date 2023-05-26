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Сегодня, 15:41

Пономарев считает, что Карасева нужно дисквалифицировать за решения в матче «Спартак» — ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на решение КДК РФС отменить красную карточку защитника армейского клуба Виллиана Роши, полученную в матче 28-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

«Я очень доволен тем, что отменили красную карточку Роши. Я заранее знал, что так все будет. Для меня нет ничего удивительного. Надо наказывать Сергея Карасева за то, что он раздает красные карточки непонятно за что и непонятные одиннадцатиметровые назначает. Все было странным в матче, когда ЦСКА проиграл «Спартаку». Много вопросов к судье. Не зря его отстранили от работы в следующем туре. Карасева нужно было до конца сезона дисквалифицировать, еще прихватить следующий сезон. Нельзя так безобразно судить», — приводит слова Пономарева Betonmobile.ru.

24 мая экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала, что Карасев ошибочно отменил гол «Спартака» в ворота армейцев на 21-й минуте матча, а также ошибочно удалил с поля защитника ЦСКА Виллиана Рошу за непристойный жест в направлении трибуны и помощника судьи.

Источник: https://betonmobile.ru/ponomarev-karaseva-nuzhno-diskvalifitsirovat-za-resheniya-v-matche-spartak-tsska
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Виллиан Роша
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

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 17
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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