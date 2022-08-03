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«Я обязательно стану звездой!» Новичок «Динамо» мог оказаться в Германии и обожает Крооса

Николай Егорычев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Эден Карцев.
Фото Getty Images
Эден Карцев.
Фото Getty Images
Эден Карцев.
Фото Global Look Press
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«СЭ» представляет Эдена Карцева.

«Динамо» договорилось о трансфере Эдена Карцева. По данным «СЭ», полузащитник «Маккаби» Нетания подпишет пятилетний контракт. Сумма сделки оценивается в 2,6 миллиона евро, а зарплата игрока составит 500 тысяч евро в год.

Во вторник переход Карцева подтвердил агент игрока Ави Нимни, а сегодня Эден вылетел в Москву для подписания контракта.

«СЭ» собрал главные факты о новичке бело-голубых.

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Родился в Израиле в семье белорусского футболиста

Эдену 22 года, он вырос в Афуле — небольшом городе на севере Израиля. Родители футболиста родом из Белоруссии, но незадолго до распада СССР эмигрировали в Израиль.

Отец Эдена — Вадим Карцев — также был футболистом, который пылил за команды из Витебска: КИМ, «Двину» и «Локомотив-96». «Переехав в Израиль, отец играл здесь в национальной лиге, но порвал крестообразную связку. После этого он решил не делать операцию и закончил карьеру», — рассказывал Эден в интервью израильскому изданию One.

Сейчас Вадим Карцев работает тренером по физподготовке в женской сборной Израиля. А до этого был в молодежных командах «Маккаби» Нетания и «Хапоэля» Тель-Авив.

Эден Карцев. Фото Getty Images
Эден Карцев.
Фото Getty Images

Начинал играть в атаке, но стал опорником

Глядя на папу, Эден с ранних лет влюбился в футбол. По словам Карцева, первое фото с мячом было сделано, когда ему исполнилось три года.

Эден начинал играть в нападении — в атаку его ставили во всех юношеских командах. В 17 лет он опустился ниже и переквалифицировался в опорного полузащитника. «Я готов выйти на любой позиции. Если надо, и в ворота встану», — уверял он.

Любимый функционал Карцева — роль «бокс-ту-бокс»: игрок уверен, что на этой позиции раскрываются его лучшие качества (качественный удар, хорошее видение поля и физическая мощь), особенно в созидании. Несмотря на это, большинство тренеров использовали Эдена в опорной зоне.

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Мог перейти в «Майнц», равняется на Крооса

Уже в детских командах Карцев выделялся. В 13 лет он прошел просмотр в «Майнце», но не переехал в Германию лишь из-за отсутствия паспорта ЕС. Хотя срываться в другую страну 13-летний Эден тоже был не готов: «Я верю, что если буду достаточно хорош, то получу еще один шанс попасть в бундеслигу», — говорил Эден в интервью изданию One.

Ориентиром для Карцева является Тони Кроос. «Он великолепен в понимании игры, почти не теряет мяч. Вся игра строится через него! Я стараюсь играть так же, делать то же, что и он, с мячом и без мяча», — восхищался Эден.

Говоря об израильских футболистах, Карцев отметил Манора Соломона. Он провел несколько сезонов в «Шахтере», а недавно перешел в «Фулхэм». «Это, пожалуй, самый талантливый игрок Израиля прямо сейчас. Но у меня свой путь, и я хочу доказать всем, что тоже на многое способен».

Эден Карцев. Фото Global Look Press
Эден Карцев.
Фото Global Look Press

«Я обязательно стану звездой»

Карьера Карцева развивается очень стремительно. Он уже провел три матча за сборную Израиля, а портал Transfermarkt оценивает его в 1 миллион евро. Но все могло сложиться еще успешнее, если бы не травмы. В 16 лет Эден порвал мениск, а в прошлом сезоне выбыл на несколько месяцев из-за перелома ноги.

Несмотря на это, Эден очень уверен в своих силах. Он уверяет, что никогда не поддавался давлению, и периодически дарит журналистам яркие заголовки. «Я обязательно стану звездой», — говорил Карцев израильским СМИ.

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Трансфер в «Динамо» — лучший шанс, чтобы заявить о себе максимально громко.

По данным интернет-портала Walla, помимо «Динамо», у Карцева было минимум четыре конкретных предложения о переходе, в том числе от греческого АЕКа и «Маккаби» из Хайфы. Владелец «Маккаби» Нетания, миллионер Эйяль Сегаль, был категорически против ухода Эдена, ссылаясь на обязательства перед болельщиками клуба. Но в случае с «Динамо» и после консультации со спортивным директором Альмогом Коэном принял решение позволить игроку осуществить «мечту всей жизни».

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Эден Карцев
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