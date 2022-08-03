«Я обязательно стану звездой!» Новичок «Динамо» мог оказаться в Германии и обожает Крооса
«Динамо» договорилось о трансфере Эдена Карцева. По данным «СЭ», полузащитник «Маккаби» Нетания подпишет пятилетний контракт. Сумма сделки оценивается в 2,6 миллиона евро, а зарплата игрока составит 500 тысяч евро в год.
Во вторник переход Карцева подтвердил агент игрока Ави Нимни, а сегодня Эден вылетел в Москву для подписания контракта.
«СЭ» собрал главные факты о новичке бело-голубых.
Родился в Израиле в семье белорусского футболиста
Эдену 22 года, он вырос в Афуле — небольшом городе на севере Израиля. Родители футболиста родом из Белоруссии, но незадолго до распада СССР эмигрировали в Израиль.
Отец Эдена — Вадим Карцев — также был футболистом, который пылил за команды из Витебска: КИМ, «Двину» и «Локомотив-96». «Переехав в Израиль, отец играл здесь в национальной лиге, но порвал крестообразную связку. После этого он решил не делать операцию и закончил карьеру», — рассказывал Эден в интервью израильскому изданию One.
Сейчас Вадим Карцев работает тренером по физподготовке в женской сборной Израиля. А до этого был в молодежных командах «Маккаби» Нетания и «Хапоэля» Тель-Авив.
Начинал играть в атаке, но стал опорником
Глядя на папу, Эден с ранних лет влюбился в футбол. По словам Карцева, первое фото с мячом было сделано, когда ему исполнилось три года.
Эден начинал играть в нападении — в атаку его ставили во всех юношеских командах. В 17 лет он опустился ниже и переквалифицировался в опорного полузащитника. «Я готов выйти на любой позиции. Если надо, и в ворота встану», — уверял он.
Любимый функционал Карцева — роль «бокс-ту-бокс»: игрок уверен, что на этой позиции раскрываются его лучшие качества (качественный удар, хорошее видение поля и физическая мощь), особенно в созидании. Несмотря на это, большинство тренеров использовали Эдена в опорной зоне.
Мог перейти в «Майнц», равняется на Крооса
Уже в детских командах Карцев выделялся. В 13 лет он прошел просмотр в «Майнце», но не переехал в Германию лишь из-за отсутствия паспорта ЕС. Хотя срываться в другую страну 13-летний Эден тоже был не готов: «Я верю, что если буду достаточно хорош, то получу еще один шанс попасть в бундеслигу», — говорил Эден в интервью изданию One.
Ориентиром для Карцева является Тони Кроос. «Он великолепен в понимании игры, почти не теряет мяч. Вся игра строится через него! Я стараюсь играть так же, делать то же, что и он, с мячом и без мяча», — восхищался Эден.
Говоря об израильских футболистах, Карцев отметил Манора Соломона. Он провел несколько сезонов в «Шахтере», а недавно перешел в «Фулхэм». «Это, пожалуй, самый талантливый игрок Израиля прямо сейчас. Но у меня свой путь, и я хочу доказать всем, что тоже на многое способен».
«Я обязательно стану звездой»
Карьера Карцева развивается очень стремительно. Он уже провел три матча за сборную Израиля, а портал Transfermarkt оценивает его в 1 миллион евро. Но все могло сложиться еще успешнее, если бы не травмы. В 16 лет Эден порвал мениск, а в прошлом сезоне выбыл на несколько месяцев из-за перелома ноги.
Несмотря на это, Эден очень уверен в своих силах. Он уверяет, что никогда не поддавался давлению, и периодически дарит журналистам яркие заголовки. «Я обязательно стану звездой», — говорил Карцев израильским СМИ.
Трансфер в «Динамо» — лучший шанс, чтобы заявить о себе максимально громко.
По данным интернет-портала Walla, помимо «Динамо», у Карцева было минимум четыре конкретных предложения о переходе, в том числе от греческого АЕКа и «Маккаби» из Хайфы. Владелец «Маккаби» Нетания, миллионер Эйяль Сегаль, был категорически против ухода Эдена, ссылаясь на обязательства перед болельщиками клуба. Но в случае с «Динамо» и после консультации со спортивным директором Альмогом Коэном принял решение позволить игроку осуществить «мечту всей жизни».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0